Определены финалисты градконкурса ТОП ЖК по 15 регионам

ТОП ЖК — такое краткое наименование присвоено Ежегодному градостроительному конкурсу жилых комплексов-новостроек, учрежденному в этом году Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).

У россиян появилась возможность в недалеком будущем получить наиболее комфортабельное современное жилье, отвечающее самым передовым технологиям и требованиям качества. Люди хотели быть жить в домах с дворами без машин, велопарковками, детскими площадками с усовершенствованным покрытием, витринными фасадами первых этажей, подъездами на уровне тротуара, прозрачными входными дверями в подъезд. Предпочитают охраняемые жилые территории и квартиры с высокими потолками (не ниже 2,8 м), а также большие окна и корзины под кондиционеры. Есть надежда, что пожелания населения будут услышаны.

Новостройки еще никогда так массово и официально не соревновались между собой. Такого масштабного конкурса среди застройщиков России еще не знала.

«Этим мероприятием мы поддержим лучшие строительные компании, поможем распространению лучших практик, чтобы вывести наше жильё на качественно новый уровень», — подчеркнул Герой социалистического труда руководитель конкурсной комиссии — председатель Комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин.

В результате тщательной процедуры отбора новостроек в число финалистов конкурса вышли 135 жилых комплексов из 357 номинированных. Победителей отбирали около 200 экспертов из 43 регионов России. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 106 критериям, в числе которых — транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, фасады, дворовые пространства, входные группы, подъезды и др. В Конкурсе участвуют многие известные застройщики.

Сейчас подведены результаты только по первой региональной группе (15 регионов). Впереди еще 3 региональных этапа и читательское голосование на сайте KP.RU.

Он стартует в марте следующего года. Все желающие смогут оценить представленные жилые комплексы и высказать свое мнение.

Победители конкурса по всем регионам и России в целом будут объявлены 2 апреля 2020 года в рамках Российской строительной недели– RosBuild 2020.