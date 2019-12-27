"Через трубочку ел из-за переломов": Наталья Белохвостикова сильно заболела после падения сына из окна

Наталья Белохвостикова более 40 лет замужем за режиссером Владимиром Наумовым. Супруг старше артистки на 24 года. Об их счастливом браке ходят легенды. В семье актеров - двое детей. Родная дочь артистов Наталья пошла по стопам родителей, посвятив себя кино. А приемный сын Кирилл - школьник. Год назад мальчик упал с большой высоты и едва не погиб. Тогда звезда фильмов "Тегеран-43" и "Красное и черное" так сильно переживала за ребенка, что очутилась на грани жизни и смерти.

Наталья Белохвостикова до сих пор со слезами на глазах вспоминает ту историю. Ведь сын является для нее главной радостью. Подросток не смог зайти в гости к другу через дверь, потому что заклинило замок. Он полез через окно, но сорвался с высоты второго этажа. Мальчика госпитализировали в Морозовскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей челюсти.

"Кириллу шесть часов делали операцию. Мы не знали, что нас ждет. Я перенесла это плохо, сильно заболела. Лежала пластом. Потом ездила к Кириллу в больницу. Он через трубочку полтора месяца ел из-за переломов", - поделилась актриса сокровенным.

Когда сын Натальи Николаевны поправился, пришел его черед ухаживать за знаменитой родительницей. "Когда я болела после его падения, он мог в магазин или в аптеку хоть среди ночи сходить. И всех накормить. Кирилл вообще домовитый. К жизни приспособлен", - цитируют артистку "7 Дней".

В последние годы Белохвостикова почти не снимается - она всю себя посвятила семье. "Я за сына готова жизнь отдать. Совершенно уникальный мальчишка. Все в нашей семье очень близки", - заявила знаменитость.

К слову, Кирилл знает, что был усыновлен. Случилось это в 2008 году. Наталия Николаевна поведала, что ребенок сам выбрал ее и сразу назвал мамой.

"Кириллу было три года. Когда мы приезжали к нему в детдом, он никогда ни о чем не просил. Посидит, попьет чайку со мной. И все. Другие дети на мне висли, говорили: «Возьми меня, возьми, я лучше». А с Кириллом - один и тот же сценарий. Но я знала, что он не должен быть там, в этом аду", - вспоминает Наталья Николаевна.

Сейчас Кириллу 15 лет. Он увлекается математикой и изучением языков. "Он родился, когда мне было 52 года. Почему дети очень быстро взрослеют? Я бы подольше их оставляла маленькими. Сейчас Кирилл взрослый человек, выше меня! Всегда на телефоне, всегда рядом", - говорит актриса.