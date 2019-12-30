Елена Чайковская: Тренеры прогнозов не дают, их дают журналисты

Одна их топовых тренеров мира свой юбилей решила отметить в кругу близких, улетев в Сочи. Но человек, которая привела к высоким наградам Пахомову и Горшкова, Линичук и Карпоносова, Ковалева и Котина, Бутырскую и Ванагаса с Дробязко, всю неделю получала поздравления в Москве, в том числе на премьере фильма «Конек Чайковской» в Доме кино, где и выкроила несколько минут для «интервью на бегу».

«СТАРОСТЬ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ»

- Ваш друг, 85-летний Анатолий Ширвиндт процитировал Черчилля «Старость не для слабаков». Вы отреагировали…

- ...Нормально. Я рассмеялась хорошей шутке. Шура мастер в этом жанре.

- Недавно вы рядом с ним сидели в Кремле в первом ряду на вручении вам орденов. Ощущения сравнимы с теми, когда вам вручали Ордена Красного знамени?

- В разные времена разные ощущения. Нельзя сказать, что сейчас они ярче, чем 40 лет назад.

- Вы благодарили Путина за поддержку спорта — а кто из первых лиц страны на вашей памяти реально поддерживал фигурное катание?

- Очень любил фигурное катание, и, в частности, Ирину Роднину генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. Он даже лично приезжал посмотреть на ее тренировки на высокогорном катке «Медео» в Казахстане, под Алма-Атой.

- Супер-центр «Янтарь» с вашей школой «Конек Чайковской» открывали Дмитрий Медведев и Юрий Лужков…

- Медведев приехал позже, а мэр Москвы — да, ленточку перерезал.

Елена Чайковская - одна их топовых тренеров мираФото: фотохроника ТАСС.

- Это было едва ли не последнее торжественное мероприятие в Москве с участием мэра — через день или два Медведев его уволил…

- Лужков сыграл огромную роль в моей жизни. Прежде всего в те годы, когда строили школу. Он дал возможность получить земельный участок в Строгино. А потом всячески поддерживал его строительство. По его предложениям сделали конструктивные изменения, которые серьезно улучшили каток.

«НЕМЦОВ СБОРНУЮ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ»

- Вы, с одной стороны, большой дипломат, с другой — не боялись высказывать в лицо большим людям неприятные вещи?

- Случалось. Например, Борису Немцову, когда он был первым вице-премьером правительства. Он не хотел давать деньги на последний этап подготовки сборной, в частности фигуристов, к зимним Олимпийским играм.

- Обладатель мировых рекордов Алена Косторная в том же фильме сказала, что у нее два кумира — Жанна д,Арк и Чайковская. Как вам такое соседство? И какое у вас отношение к мировым рекордам в вашем виде спорта?

- На премьере фильма журналист у меня что-то спросил, я что-то ответила, это растиражировали. Не хотелось бы развивать тему. Что касается того, что Алена поставила нас рядом — меня и героиню Франции — хорошо, что 16-летняя девочка может мыслить историческими категориями.

- Ваша школа - в системе знаменитого центра «Самбо-70», и до 2017-го Косторная занималась у вас, а позже перешла к Этери Тутберидзе. Что в Алене изменилось?

- Оценивать разницу тренерских подходов не хотелось бы.

- Вы всегда знали потолок фигуристов. Сотникова с Липницкой и Загитова с Медведевой его достигли?

- Судя по медалям олимпийских игр и чемпионатов мира — достигли.

Елена Чайковская и члены сборной СССР по танцам на льду Геннадий Карпоносов и Наталья ЛиничукФото: фотохроника ТАСС.

«ВРЕМЕНА БУТЫРСКОЙ ВЕРНУТСЯ»

- Трусова и Щербакова прыгают на соревнованиях четверные, Загитова и Медведева нет, значит, их время прошло?

- Говорить «время прошло» о спортсменках, которые еще активно соревнуются или приостановили выступления — обидно для них. Сейчас только они сами знают, что будет завтра.

- Четверные в исполнение девчонок пришли, а женственность, которая была у Бутырской — ушла безвозвратно?

- Время катания, которое показывала наша первая чемпионка мира Мария Бутырская, вернется.

- Ваш муж вспоминал, как варил каши и жарил яичницу для приезжавших на утренние тренировки к 6 часам фигуристов — сейчас домашней атмосферы в этом виде спорте нет и быть не может?

- Сейчас уже нет занятий в 6 часов утра. Раньше была так называемая «школа» - она предшествовала основным тренировкам. И спортсменам приходилось приходить в такую рань. Теперь никто уже яичницу не жарит и жарить не будет. Времена изменились .

- Конфликты между тренерами «старой» и «новой» школы происходили и прежде, например, противостояние ваших учеников Линичук-Карпоносова с вами, Тарасовой и Дубовой в 90-е. Почему произошло то, что случилось сейчас между Тутберидзе и Тарасовой?

- Никакого настоящего конфликта там нет. И быть не может. Пройдет немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут.

Людмила Пахомова, Александр Горшков и тренер Елена ЧайковскаяФото: фотохроника ТАСС.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

- Прогнозы на Евро-2020 в Австрии и на чемпионат мира в Монреале давать не станете?

- Никогда в жизни не давала прогнозов на Олимпийские игры или чемпионаты. Это дело журналистов, а не тренеров.

- Как главе тренерского совета в минувшие два года вам приходилось выступать третейским судьей?

- Приходилось. Удавалось объединить всех тренеров и практически все решения принимались единогласно. Вырабатывался консенсус справедливости. Добровольный, в итоге консультаций.

- Какой век вам нравится больше — 20-й или 21-й?

- Девятнадцатый век.

- Что бы вы пожелали себе самой на юбилей и от кого из ваших чемпионов хотели бы услышать первый тост?

- Ото всех вместе взятых, кого тренировала. Сама себе могла бы пожелать того, что желаю всю жизнь. Оставаться самой собой.

НАШЕ ДОСЬЕ

Елена Чайковская (Осипова) родилась 30 декабря 1939 года в семье актеров театра Моссовета. Вместе с матерью-немкой была выслана в Казахстан. После возвращения занималась фигурным катанием, чтобы вылечить туберкулез. По окончании ГИТИСА начала тренировать (у нее занималась Татьяна Тарасова). Первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду стали ее воспитанники Людмила Пахомова и Александр Горшков. Всего у ее учеников 11 золотых медалей чемпионатов мира. Два года назад возглавила тренерский совет ФФККР.