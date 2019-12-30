Как живут сейчас бывшие лидеры СССР: Горбачев приболел, Лигачев на реабилитации, Язов лечится

Вплоть до 1991-го года крупнейшей страной мира управляло два-три десятка человек — члены Политбюро ЦК КПСС. В высший орган компартии обычно входили премьер, важнейшие министры, конечно, генеральный секретарь. Родившимся в новой России сложно представить, какой властью обладали эти люди — и что случилось, когда власть начала уплывать из рук.

Кто из них сейчас в твердом уме и добром здравии, чем они заняты, встречаются ли друг с другом, чувствуют ли вину за распад страны?

Иван ПОЛОЗКОВ:

Я мог победить Ельцина в 90-м — и СССР был бы жив

Первый глава компартии России пишет картины и стихи и уверен, что Советский Союз можно было сохранить.

«ЖАЛЕЮ, НЕ ИСКЛЮЧИЛ ГОРБАЧЕВА»

- Что тогда сделали не так, за что корите себя?

- Себя ругаю за то, что не вывел Горбачева из партии. На апрельском пленуме 1991-го многие были за то, чтобы исключить из ЦК: «Надо гнать его!». Тот встал и ушел из президиума. Я подошел – нет, гнать мы его не будем, он же коммунист, у нас товарищеская критика не возбраняется. Все спустили на тормозах. Выйди я в тот момент вышел на трибуну и скажи – давайте исключим, его бы исключили. До того я подходил к Анатолию Лукьянову, председателю Верховного Совета: «Давайте вас изберем генсеком?» Тот: «Не стану!». Подошел к Владимиру Крючкову, председателю КГБ. Тот: «Нет-нет!» К премьеру Рыжкову. А тот: «Ты о чем? Ты же знаешь мои отношения с Горбачевым, я не пойду». А если бы я настоял – что было бы?

- Вы же практически победили Ельцина на выборах председателя Верховного Совета РСФСР — почему сняли кандидатуру?

- В двух турах мы с Ельциным шли поровну — я позже сидел в заключении с главою счетной комиссии, он рассказывал о фальсификациях в пользу Бориса Николаевича. В воскресенье перед третьим туром меня вызвал Александр Яковлев (секретарь ЦК КПСС — ред.): «Иван, тебе надо снять свою кандидатуру». Я отказался. Собрали Политбюро. Я позвонил Горбачеву. Тот летел в Рейкьявик. Сказал: «Раз Политбюро так решило, значит, надо». А я должен был побеждать Ельцина и возглавлять Верховный Совет. А, значит, и Россию. И ни в какое Беловежье я бы не поехал, конечно.

- Что еще сделали бы иначе?

- Третья моя ошибка – что не вывели людей на улицы в октябре 1993-м. Но это сомнительный мой грех. Может, и благо. Это была бы бойня. Но командование дивизии Дзержинского было с нами. Из Таманской дивизии в столицу пришли те, кто были с дисциплинарными проблемами. Ни один нормальный офицер Таманской не сел в БМП или в танк. А комдив был готов нас поддержать, если б Руцкой не колебался…

И еще - я же был в составе ГКЧП. Крючков меня пригласил один на один на дачу КГБ – я ему сказал, что о власти не ведут разговоры. Власть берут. У нас ее отняли. Раз хотим вернуть, давайте обращаться к народу. На одном из заседаний ГКЧП я сказал: больше к вам ходить не буду. Прилуков, начальник КГБ по Москве, вместе со мной ушел. ГКЧП не было едино и там не было решительности.

«ЯНАЕВ — ВОТ БЫЛ ЧЕЛОВЕК!»

- С кем общаетесь из бывших коллег по Политбюро?

- Анатолий Малофеев (1-й секретарь ЦК КП Белоруссии в 90-м) себя плохо чувствует. Приветы шлем друг другу через общих знакомых в Минске и Москве. Через тех, с кем я на пленумах ЦК КПРФ пересекаюсь. Лично давно не виделись. Он в Белоруссии уважаемый человек, Лукашенко его чтит. Аяз Муталибов (1-й секретарь ЦК КП Азербайджана в 90-м) после бегства из Азербайджана в глубоком подполье. Он в России. Тоже приветы друг другу передаем. Он жив-здоров, настроение нормальное, но в Азербайджан ехать боится. С Юрием Прокофьевым встречаемся. На тусовках, но не на партийных – он от партии напрочь ушел.

Анатолий Малофеев - 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии в 90-мФото: фотохроника ТАСС.

- Чей-то уход резанул по сердцу?

- Когда не стало Ивана Фролова (главный редактор «Правды» - ред.) – его я вспоминал как одного из разрушителей. Это же он про российскую компартию сказал: вот создается партия русских шовинистов. А так говорил Троцкий. Другое дело Янаев (вице-президент СССР) – прекрасный был человек. Но должности такой нет ни в партии, ни в государстве. Энн-Арно Силлари из Эстонии был инструктором, а я завсектором. В 90-м он в Эстонии заявил так: «Хватит нам быть вассалами Москвы!». И такое говорил член Политбюро! Лучинский, будущий президент Молдовы, интересный тип, квартира у него на Арбате. Он тебя поддерживал - и тут же мог все переврать. При встрече я мог бы его подколоть.

- Рыжков, Строев, Дзасохов - были членами Политбюро, стали сенаторами, вписались в новую систему. А кем стали бы вы, победи Зюганов Ельцина на выборах-96?

- Никем. Я перенес 4 инфаркта и инсульт. Академик Чазов зашел и сказал: «Вам надо уйти из политики». Я остаюсь членом консультативного совета КПРФ. Но я не в состоянии работать. Пишу книги и картины, но серьезных нагрузок выносить не могу, давление падает 60 на 30, надо скорую вызывать. Что касается названных вами – они из категории тех людей, которые коммунистами никогда не были.

- То есть в высшем партийном руководстве СССР были случайные люди?

- 20-миллионная партия и Советский Союз распались из-за забвения теории и неразборчивости в кадрах.

«ЕЛЬЦИН ЛГАЛ О ЛЬГОТАХ»

- Льготы у вас какие были?

- Квартиру в Москве мне не дали. Эта 4-комнатная в Кунцево – я ее обменял на 4-комнатную, которая у меня была в Краснодаре. Ни к каким льготам для членов Политбюро я не стремился. Лежу в больнице на Мичуринке - к подъезду подруливает машина. Выходит Ельцин. А он в то время говорил, что лечится в райбольнице и ездит на работу на трамвае. При том каждое утро приезжал на процедуры. Врач говорит: «Вот гад, а вчера же выступал против привилегий!». А потом оказался в ЦКБ. С Сергеем Михалковым, Юрием Бондаревым. Идет съезд Народных депутатов. Меня и Ельцина лечит один врач. Я прошу: «Разрешите поехать на съезд?». Она – нет. А Ельцин из больницы поехал, выступил, обгадил медицину, всю систему. Я погулял, вернулся, врач рыдает. А медсестра Ельцина матом кроет: «Ну как же он мог так?»

- Но дача и машина с водителем у вас должны были быть?

- Дача у меня была. На пару с Олегом Шениным (секретарь ЦК КПСС), в Усово. Я там жил, пока квартиры не было в Москве. Нормальная дача, два этажа. На первом - кухня, прихожая, столовая. На втором - две спальни. И машина с водителем у меня была, и охрана. А врач у нас тогда была Ирина Борисовна Бокарева, она стала второй женой Примакова.

- После 1991-го у вас ничего не осталось?

- Ничего. Ельцин меня исключил из медицинского обеспечения. Был его Указ №1400 о дополнительных льготах для депутатов, которые уйдут из Белого дома осенью 1993-го. Там были перечислены и медицина, и пенсии. Я в числе 24 депутатов не ушел – и нас исключили из этого списка. Да, я ничего не получил — но я и ни на что не претендовал.

- Но пенсия то у вас «персональная»?

- Сейчас персональных пенсионеров уже нет. Тем, кто «вовремя» покинул Белый дом, была гарантирована пенсия с последнего места работы. Нас ее лишили. Потом Бабурин, Исаков и другие наши юристы подсказали: подать на Ельцина в суд за неисполнение указа №1400. Районный и городской суды нам отказали. Мы сказали, что будем подавать в ЕСПЧ. Когда Филатов (глава администрации президента — ред.) доложил об этом Ельцину, тот порвал бумагу: «Вон отсюда, восстанови им все, что положено!». И вот тогда нас приравняли к сбежавшим из Белого дома. Сейчас у меня пенсия, как у нынешнего депутата. 65 тысяч. Мне достаточно.

- В 90-е вы говорили, что, если встретитесь с Горбачевым, поздороваетесь, но руки ему не подадите, а сейчас?

- «Здравствуй» сказал бы. Руки - не подал. Горбачев и Ельцин персонально совершили преступление. И срока давности это не имеет. Это катастрофа общечеловеческая. Был прерван естественный ход общечеловеческого прогресса.

Юрий ПРОКОФЬЕВ:

Генеральный секретарь превратил Политбюро в говорильню

Бывший секретарь Московского горкома КПСС после развала страны стал...работать по специальности

КАК УХОДИЛА ВЛАСТЬ

- Вы два года возглавляли крупнейшую парторганизацию, видели, как накаляется страна. Что лично вы на своем посту сделали бы иначе?

- Меня избрали членом ЦК и потом Политбюро в 1989-м. 28 съезд партии изменил его структуру и возможность влиять на ситуацию в стране. Новый состав Политбюро свел все к совещанию первых секретарей республик. Возникла тенденция к большей самостоятельности, а потом и стремление к отделению. Как я мог это изменить?

- В Политбюро-1990-го года из 29 человек 21 представляли национальные республики. Власть у вас оставалась, или она уходила из рук?

- Страна руководилась партией сверху донизу. Когда в составе Политбюро были премьер, глава минобороны и МИДа, председатель Госплана — они реально решали вопросы. Когда вошли первые секретари республик, Горбачев свел роль Политбюро к говорильне. Принять единое решение тем составом было сложно. Ситуация в Прибалтике была одна, в Средней Азии другая. Одни выступали за уличные демонстрации, другие против. Единства не было. Странности были — в Эстонии возникло две компартии и в Политбюро было два представителя от маленькой республики, причем... с разными взглядами!

Председатель Моссовета Гавриил Попов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь Московского Горкома КПСС Юрий ПрокофьевФото: фотохроника ТАСС.

- У вас сложное отношение как к Ельцину, с которым работали плотно, так и к Лигачеву, идеологу партии?

- В журнале Театр была статья о Лигачеве, его хвалили за поддержку культуры, но был пассаж про Ельцина — вот идет «ходячая ошибка Лигачева». Но Лигачев ошибся не только с выдвижением будущего президента России.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ ГКЧП

- Вы не входили в состав ГКЧП, но в его работе участвовали — почему люди, в него входившие, проиграли?

- Меня не включили в состав ГКЧП по двум причинам. 6 или 8 августа я говорил главе КГБ Крючкову, что вводить чрезвычайное положение или создавать чрезвычайные комитеты сейчас бессмысленно. Сказал, что есть Совбез при президенте, это легитимный орган — и нужно, чтобы он попросил Горбачева посидеть дома, пока не наведут порядок. Крючков возразил, что в Совбезе Примаков и Бакатин в меньшинстве. Из-за таких возражений меня и не пригласили на последнее совещание. Крючков хотел, чтобы я предложил в состав ГКЧП кого-то «не из партии». А войди известные в партии люди в его состав — все бы пошло по другому. Парторганизации поддержали. А там же сели госчиновники...

- То есть шанс изменить ход истории у вас все же был...

- Я в 1991-м сказал БиБиСи, что ГКЧП была провокацией вроде поджога рейхстага. Которая сразу привела к запрету КПСС и изменению общественно-политического строя. Не все в составе ГКЧП это предполагали — полностью все знал Крючков. Руслан Хасбулатов ( глава Верховного совета РСФСР — ред.) в книге немецкого историка заявил что «мы всячески искали организатора ГКЧП, но не нашли никого, кроме нескольких генералов КГБ».

«ПОЛУЧИЛ ГОСПРЕМИЮ»

- После распада СССР вы создали ряд предприятий высоких технологий, входили в руководство серьезных компаний. Вы смогли встроиться в жизнь новой России?

- Я не встраивался. Начал работать по профессии. Раньше я работал не там, где хотел, а там, куда направляли. Я кончал автомеханический институт в Москве, увлекался техникой, в Куйбышевской райкоме курировал промышленность. В итоге в 90-е стал работать по своей основной специальности. Меня же забрали на комсомольскую работу, даже не дав диплом защитить. А я в 2000-м получил Госпремию по науке и технике.

- Ваши бывшие коллеги заседали в Госдуме и в Совете Федерации, а один из них, Рыжков, получил Героя труда. Не завидуете?

- Нет. У меня были хорошие отношения со Строевым. Когда готовили отставку Горбачева, я и Шенин обратились к Строеву. Тот сказал: «Ребята, меня сюда вязли заниматься сельским хозяйством, а не политикой, идите вы куда подальше!» Ушел в сторону. Его право. Потом пошел директором института садоводства в Орловской области, потом стал губернатором и сенатором. Его и двигали дальше, потому что в ГКЧП участия не принимал. Что касается Рыжкова - считаю его одним из виновников случившегося в СССР. Промышленностью, экономикой он руководил неумело. Не было катаклизмов и катастроф, войн, а в стране жрать было нечего — разве это не вина премьера?

- Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из бывших коллег? О чем говорите — о нынешнем или о прошлом?

- Не встречаюсь почти ни с кем. И не стремлюсь. С Назарбаевым у меня хороших отношений никогда не было. С Муталибовым встречался несколько раз, но очень давно — лет 10-12 тому назад. С Полозковым… непростые отношения. Горбачев его использовал как подсадную утку не раз. В частности, при создании российской компартии. И с выборами председателя Верховного Совета. Был в хороших отношениях с Валентином Купцовым (секретарь ЦК КПСС), и семьями общались — он, пожалуй, единственный. У нас взгляды были общие.

- В феврале у вас был 80-летний юбилей. Кто-то из экс-товарищей по Политбюро поздравил?

- Никто. Меня поздравил Собянин. Пригласил к себе, минут 40 беседовали, вручил Знак отличия перед Москвой.

- Вы в душе остались коммунистом или изменили марксизму?

- Я в душе остался коммунистом. Эта идея в чистом, хорошем смысле созвучна христианской идее. А партия… Сейчас в России организация социал-демократического типа была бы на месте.

«КВАРТИРУ ОТОБРАТЬ НЕ МОГЛИ»

- Что-то из того, что полагалась вам по статусу, после 1991-го сохранилось?

- Машину и охрану сняли сразу — это понятно. Квартиру отобрать не могли — я ее получал не как член ЦК, а еще в 1980-м году. Горбачев дал указание открепить меня от медобслуживания. Дачу я себе построил сам в 90-е годы, от Политбюро мне не выделялась.

- Встретите Горбачева — поздороваетесь с ним?

- Перейду на другую сторону улицы. Считаю, там были и глупость, и предательство.

ГДЕ ЖЕ ВЫ СЕЙЧАС?

Михаил Горбачев

Первый и последний президент СССР, последний Генсек ЦК КПСС после того, как 25 декабря 1991-го года своим указом прекратил свои полномочия (и распустил СССР), основал Горбачев-фонд. Там работает его дочь Ирина и один из его соратников по Политбюро, соавтор проекта «перестройка» академик Вадим Медведев. В 1993-м основал эко-организацию Международный зеленый крест. С декабря 91-го решением Совета глав государств СНГ получил пожизненные льготы: госдачу, машину с охраной, спецпенсию и медицинское обеспечение семьи. На выборах президента РФ 1996-го набрал 0.5% голосов. С начала 2000-х возглавлял социал-демократические образования. Сожалел о своем отлете в Форос в августе 1991-го, о том что не отправил Ельцина послом куда подальше и о том, что в 1990-м не нашел 15 млрд. долларов для решения продовольственных проблем в СССР. В декабре 2019-го 88- летний Горбачев оказался в больнице с воспалением легких.

Николай Рыжков

Последний председатель Совмина СССР (сменивший его в 1991-м Валентин Павлов уже назывался премьер-министром), после краха Советского Союза хорошо вписался в новую реальность. Почти 8 лет заседал в Государственной думе. С 2003-го и до сего дня представляет Белгородскую область в Совете Федерации. Возглавлял комиссию Совфеда по естественным монополиям, входит в комитет по федеративному устройству и региональной политики. В сентябре 2019-го накануне своего 90-летия сенатор Рыжков получил из рук президента Путина звезду Героя Труда РФ. Вину за распад СССР возлагает на Горбачева и руководителей трех республик, собравшихся в Беловежской пуще.

Николай РыжковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Дмитрий Язов

Министр обороны СССР сегодня — последний Маршал Советского Союза. Дмитрий Тимофеевич, пожалуй, был единственным человеком в составе ГКЧП в августе 91-го, к которому с уважением относились как друзья-товарищи, так и враги. Прошедший почти всю войну, имевший ранения, маршал после поражения ГКЧП был арестован во Внуково-2, куда он прилетел с Горбачевым из Фороса. Позже назвал те события глупостью, которая не должна повториться. В «Матросской тишине» провел почти полтора года. После освобождения был главным военным советником и консультантом в Минобороне и в Генштабе. 11 лет назад, в 84 года стал генеральным инспектором в МО РФ. После 1991-го издал 10 книг. Находится на реабилитации и лечении в одном из госпиталей Москвы.

Дмитрий ЯзовФото: Евгения ГУСЕВА

Егор Лигачев

Патриарх отечественной политики 29 ноября 2019 года отметил свое 99-летие. Человек, который поддержал Горбачева при избрании его Генсеком и выдвигавший Ельцина на руководящие посты, в конце 80-х считался главным идеологом страны. Поддержал ГКЧП, но в его состав не входил. В 90-е активно работал в структурах КПРФ, позже критиковал ряд решений. В 1999-м- стал старейшим депутатом Госдумы, избравшись от Томской области. 6 лет назад успешно перенес операцию на сердце, а год назад категорически попросил не называть аэропорт Томска своим именем. После 1991-го выпустил 9 книг. В конце 2019-го проходил реабилитацию в одном из медцентров Москвы.

Егор Лигачев бросает Борису Ельцину свою крылатую фразу: «Борис, ты не прав!»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нурсултан Назарбаев

1-й секретарь ЦК компартии Казахстана в 1989-1991-м, в 90-е стал Президентом своей республики - как и его коллеги по Политбюро-1990 Ниязов (Туркменистан), Каримов (Узбекистан), Муталибов (Азербайджан), Лучинский (Молдова). 78-летний Назарбаев в минувшем марте заявил о сложении с себя полномочий главы государства, но при том остался председателем правящей партии и главою Совбеза республики. Не участвовал в Беловежском совещании лидеров трех республик, хотя его туда активно звал Ельцин. События 1991-го оценивает в сдержанных формулировках. При нем в УК Казахстана введены две статьи, по которым за покушение на жизнь президента возможна смертная казнь. После 1991-го выпустил полтора десятка книг, одна из которых называлась «Кремлевский тупик».