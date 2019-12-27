Ольга Бузова подтвердила роман с блогером Манукяном: «Я очень счастлива. Прям до дрожи!»

Наконец-то мы дождались! 33-летняя Ольга Бузова призналась, что счастлива с женихом 26-летним блогером Давидом Манукяном.

Секрет Полишинеля Бузова раскроет в субботу 28 декабря в новогоднем выпуске «Плана Б». Мелодрама разыграется не для слабонервных: Олины поклонницы будут награждены за терпение - они ждали этого признания с сентября.

Действие происходит в темной комнате. Тимур Батрутдинов с долгими паузами и придыханием спрашивает Ольгу Бузову: «Это слухи или нет, что твоя жизнь личная наладилась?»

Ольга отвечает едва сдерживает слезы: «Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи...»

На праздники Оля с Давидом улетают на Бали, первый совместный отпуск - испытание для влюбленных. Хотя они уже прошли этап притирки характеров - парочка снимает квартиру, проводит много времени вместе, и даже познакомили друг друга с родителями. А в середине 2020-го у парочки намечается переезд в новую квартиру (Оля купила апартаменты площадью 220 квадратных метров в элитном жилом комплексе на западе столице за 120 миллионов рублей), а потом свадьба. Главное, чтобы не разбежались за эти полгода!

Ольга Бузова подтвердила роман с блогером МанукяномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока в отношениях пары царит идиллия. «Оля стала меньше времени проводить с подругами, теперь ужинает в ресторанах с Давой, когда есть время - спешит побыть с ним вдвоем. Никакого мезальянса нет. Да, мужчина зарабатывает в этой паре меньше, чем женщина. Ну и что! Зато они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете какая это любовь и обожание!» - рассказывает нам коллега Оли.

Действительно, Давид не так богат, как Оля. Но счета в ресторанах (примерно тысяч на сорок за ужин на двоих) оплачивает он самостоятельно. Давид Манукян родом из Новосибирска, получил высшее образование (окончил факультет бизнеса), а потом рванул в столицу. В Москве пробовал заниматься разным бизнесом, а теперь стал успешным блогером, выпускает треки под псевдонимом Dava. Благодаря «сетевой популярности» Манукян попал в клип Ольги Бузовой на песню «Лайкер». И понеслась любовь...

У блогера Dava в инстаграме, благодаря роману с Олей, уже 9 млн. подписчиков. Мы узнали гонорары блогера: «Фотопост - 600 тысяч рублей. Видеопост - 700 тысяч рублей».

Про Олю вы все знаете сами - за прошлый год по данным Forbes она заработала $4,4 млн. (273 млн.руб.). Предсказываем, что вторая свадьба у Бузовой будет богаче, чем первая с футболистом Тарасовым. И в этот раз спонсоров, желающих оплатить расходы по бартеру, станет гораздо больше.