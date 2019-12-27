Давайте дарить друг другу тепло и улыбки

Мы поговорили с Ниной Абрамовой, председателем правления Региональной общественной организации ветеранов труда, пенсионеров учреждений труда и социальной защиты населения Москвы.

МОЛОДЕЖЬ И ВЕТЕРАНЫ ВМЕСТЕ

- Нина Александровна, уже несколько лет в системе соцзащиты работает столичная Региональная общественная организация ветеранов труда, пенсионеров учреждений труда и социальной защиты населения. Какие наиболее яркие мероприятия состоялись при активном содействии ветеранской организации?

- В организации сегодня 400 человек. Все наши мероприятия приурочены к государственным и общественным праздникам. Особенно важными для нас стали День Победы и годовщина битвы под Москвой. В этот раз мы пригласили на празднование 78-й годовщины контрнаступления Красной Армии под Москвой легендарных летчиц Великой Отечественной войны, известных как «Ночные ведьмы». Среди почетных гостей были 20 ветеранов легендарного женского 46-ого гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Участницы боевых сражений рассказали молодому поколению соцработников - учащимся колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы - о том, как проходили сражения в воздухе и как нелегко далась Победа, а также о стойкости духа советских солдат, их мужестве и несгибаемой воле. После импровизированной лекции состоялся показ документального фильма о «Ночных ведьмах». Потом учащиеся колледжа вручили легендарным летчицам подарки и благодарственные письма.

Наше мероприятие, посвященное битве под Москвой, уже стало доброй традицией. Сейчас оно становится началом празднования 75-летнего юбилея Победы, который вся страна будет отмечать в 2020 году. Мы планируем также провести на Поклонной горе мероприятие с участием ветеранов, посвященное этой дате.

- Что еще удалось сделать за время?

- Наши ветераны поют в собственном хоровом коллективе. В рамках «Московского долголетия» наш хор выступает в центрах социального обслуживания, в школах, поликлиниках, больницах. Концерты всегда проходят с большим успехом. Кроме того, мы еще участвуем в занятиях «Московского долголетия» и при необходимости смотрим, как же можно разнообразить досуг наших ветеранов. Ведь так важно, чтобы человек старшего возраста чувствовал себя нужные и реализовывал свои таланты и интересы.

Кроме того, мы постоянно различные конкурсы, где принимает участие и молодое поколение. Например, проводим кулинарный конкурс. В этом году участники поделились на две команды - студенты из колледжа и ветераны. Все готовили дома разные блюда и угощения, получилось очень вкусно и атмосфера была невероятно душевной. Мне было отрадно, что из двух команд почетное место заняли студенты колледжа. Всем понравился конкурс, и мы планируем его продолжать.

С молодыми спортсменами даже организовали занятие по дзюдо для наших ветеранов. Это важно для их безопасности. Они отрабатывали приемы дзюдо, чтобы в случае необходимости защитить себя.

У нас разнообразная программа мероприятий. При этом патриотическое воспитание, конечно, на первом месте. Помимо этого, наши ветераны участвуют в проверках работы социальных учреждений. Мы высказываем свое мнение как опытные наставники и наши замечания и предложения учитываются. Ведь помимо опыта, многие из нас еще и имеют профильное образование.

ПОМНЯТ О КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

- Могли бы рассказать о ваших планах?

- Моя мечта - открыть музеи в каждом городском пансионате для ветеранов, чтобы показать, с чего начиналась жизнь этих учреждений в Москве, какие люди там живут. Мы с гордостью говорим о нашей системе социальной защиты. В создании и открытии первого такого музея активно участвовали сами ветераны. На церемонии открытия у многих из них на глазах были слезы. Это наша история, важно, что о каждом человеке помнят, значит, он не ушел, память о нем осталась. Мне хочется, чтобы как можно дольше наши ветераны жили и радовались жизни. Мы стараемся уделять им то внимание, в котором они нуждаются. Многие из них одиноки, потеряли своих супругов, детей. Наши члены правления курируют каждый свой округ, навещают живущих там ветеранов, помогают всегда, особенно в трудную минуту. А сейчас накануне зимних праздников мы всем ветеранам нашей организации вручим новогодние подарки. Мне радостно видеть их счастливые глаза.

- Как вы отдыхаете? Ведь вы всегда так деятельны...

- Я очень мало отдыхаю. Люблю дарить тепло, улыбки, мне хочется, чтобы встречи с каждым человеком были радостными. Достаточно просто улыбнуться, сказать добрые слова, сделать сердечное дело, которое оставит в душе человека добрый след.