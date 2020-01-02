2019-12-30T12:14:23+03:00
Анекдоты

Оливье в бетономешалке

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Лукашенко рассказал, как сын ставит Путина ему в пример. Даже в хоккее

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В Гознаке заверили, что деньги не разносят инфекции

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На Ямале мэр бесплатно подвозил жителей на такси и дарил им подарки

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Сотрудники строительного магазина приготовили оливье в бетономешалке

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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома-2»

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На Ставрополье дорожные ямы заделали кукурузой и песком

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Крупный сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло

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Учительница преподала анатомию на своем теле и шокировала детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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