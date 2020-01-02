Максим Галкин: Я пообещал Алле, что не буду ей изменять!

Максим Галкин дал откровенное интервью Ирине ШИХМАН и ее шоу на Ютубе «А поговорить?». Телеведущий рассказал, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями.

«Это была инициатива Аллы, - раньше уточнял в одном из интервью «КП» Максим. - Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями».

«Суррогатная мать нас не знала»

- Как мы выбирали суррогатную мать? Этого человека нам помогали найти специалисты, - поведал в Ютубе Максим Галкин. - Это и анкеты, и собеседования, видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь его биографию, в каких условиях живет. С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Она тоже не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек.

Как рассказал Галкин, перед свадьбой с Пугачевой он пообещал жене, что никогда ей не изменит.

- Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной.

maxgalkinru Идём поздравлять друга с днём рождения. Пойдём - гульнём

«Был пенсионер в душе»

Максим моложе жены на 27 лет, но его не смущает такая внушительная разница.

- Я не чувствую возраста Аллы. Изначально, когда мы встретились, я был пенсионер в душе, а она молодая. Она более легкая на подъем, легкая в принятии решений. Разница в возрасте возлагает на меня двойную ответственность перед нашими детьми. Мы с Аллой это часто проговариваем, - делится Галкин. - Алла говорит: «Я хочу успеть чему-то научить наших детей!» Готовилась, что будет такой бабушкой детям, но в результате стала матерью. И она безумно ответственная мать. На мой взгляд, лучшая из возможных. Многим вещам я и сам научился от нее. Как правильно вести себя при детях, как говорить. Я гораздо более вспыльчивый, чем Алла, хотя так и не скажешь, и менее сдержанный. И если бы не она, я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Они не знают, что такое повышенный голос, не знают, что такое ссоры, не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые.

maxgalkinru Свеча горела на столе, свеча горела #алла #лайма #андрей #максим

«До 27 лет я не напивался»

Галкин уверяет: в молодости у него практически не было вредных привычек.

- До 27 лет я не напивался. Разве что из такой русской удали. Ну я могу порой один за вечер выпить бутылку водки или виски, - признался Максим. - Но я всегда себя контролирую. Даже как-то, выпив бутылку шнапса, играл при Собчак в «Борьбу ума». Она совершенно обалдела. Потому что на все вопросы я отвечал правильно, хотя был пьян. А сигареты я никогда не пробовал. У меня от дыма кашель.

Родители Максима Галкина ушли из жизни из-за рака. Телеведущий до сих пор с трудом говорит об этой трагедии.

- Отец умер у меня на руках, а мама - когда меня не было дома. Одинаково тяжело переживал их уход. Думаю, я повзрослел, когда родители лежали дома, раздавленные химиотерапией, - рассказывает Максим. - Отец тяжело уходил. У него был рак легких. Он задыхался. В какой-то момент ему стало тяжело дышать даже в маске. Этот момент до сих пор у меня перед глазами.

А мама умирала в Израиле. У нее резко наступило ухудшение. Безусловно, жалко, что родители не увидели моих детей, - вздыхает телеведущий.

«Дочь спросила: «А сколько дней мы будем жить?»

По рассказам Аллы Пугачевой, которая тоже появилась в эпизоде программы, их 6-летние двойняшки порой озадачивают своими вопросами.

- Недавно Лиза подошла и спросила: «Мама, а сколько дней мы будем жить?» - смеется Примадонна. - Не надо, говорю, дочка, считать дни. Надо просто жить.

Вспомнил Максим Галкин и неприятный эпизод, когда два года назад после съемок Аллы Борисовны в новогодних огоньках в сети началась травля певицы: мол, дорогу молодым, хватит петь. Даже петиции какие-то были на этот счет.

- Думаю, это была организованная кампания по травле Константина Львовича (Эрнста. - Ред.), - рассуждает Галкин. - Выбрали громкое имя. Не хочу называть заказчиков, но знаю, какие силы это затеяли. Я давно привык, что именем Аллы пользуются, чтобы отвлечь от чего-то. Часто сталкиваемся с тем, что нашими именами пользуются.

Падает трафик на сайтах - сразу начинают писать, что Пугачева умерла. Мы уже не обращаем внимания.

В джакузи с Дроботенко

Спросила ведущая у Максима Галкина, как он относится к слухам о своей нетрадиционной ориентации.

По словам Галкина, такие разговоры начались еще со времен его учебы в университете.

- Может, это из-за интонаций голоса, из-за интеллигентности? Я ничем это не подтверждал. Понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался, - рассуждает юморист. - Как-то СМИ цитировали Михаила Задорнова, который якобы высказался о моей дружбе с Сережей Дроботенко. Расскажу, как все было. Мы были на гастролях и все вместе пошли в джакузи. Мы там были втроем - с Задорновым. Просто отдыхали, и пузырьки щекотали всех троих. Но знаете, Михаил Задорнов был таким человеком, который многое мог сказать, лишь бы было смешно. Когда появились эти слухи, Сергей Дроботенко был в шоке. И долго не общался с Задорновым. В итоге Михаил Николаевич перед нами извинился.

maxgalkinru У папы с мамой вечерний выход #елизаветагалкина #аллапугачева #максимгалкин #гарригалкин

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Галкин делает на меня пародии из мести

Недавно гостем Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) стал Владимир Жириновский. Когда ведущие спросили про пародии Максима Галкина, политик не смог сдержать эмоций. Несколько лет назад он поскандалил с Аллой Пугачевой на дебатах у Соловьева (Примадонна тогда поддерживала Михаила Прохорова. - Ред.), обозвав ее «певичкой» и «мастерицей менять мужей». В ответ Алла Борисовна окрестила Жириновского «психом» и «позором России».

- Максим Галкин в одном из своих скетчей сравнивает вас с графом Дракулой. Мол, вы встаете из гроба раз в шесть лет, чтобы принять участие в президентских выборах. Вы смотрели этот номер?

- Смотрел (хмурится).

- Вам понравилось?

- Видимо, Галкин завидует Зеленскому. Решил, что тоже может стать президентом. Но у нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны.

- Как считаете, у Максима получаются удачные пародии на вас?

- Как он меня изображает, я на самом деле так никогда не говорю! Галкин просто кричит истошно. И в этом вся его пародия на меня. Максим считает, что я веду себя так же. Но это полная чушь! Это просто способ лягнуть меня, ударить, опустить.

Владимира Вольфовича обижают шутки артиста.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Так, может, стоило позвонить Галкину, после того как он выступил с этим номером? Сказали бы, что не согласны...

- Да мы с ним почти незнакомы.

- А давайте мы сейчас наберем Галкина на сотовом? И вы ему выскажете все, что думаете!

- Да ради бога. Давайте пообщаемся.

Звоним. Галкин не берет трубку.

Жириновский продолжает:

- Семья Пугачевой мне просто мстит всякими такими пародиями!

- За что?

- Когда Пугачева в 2008 году стала доверенным лицом Прохорова на выборах президента, я ей что-то прокричал обидное. И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит - из зависти, ревности. В Пугачеву вкладываются сотни миллионов долларов, чтобы она была популярна. А Галкин при ней. Уберите от Максима жену. И кем он будет? Простым юмористом!

Мы все-таки дозвонились до Максима после выхода этого интервью на Радио «КП». Но слова Жириновского артист комментировать не захотел. Хотя не исключено, что ответ последует. В каком-нибудь новом юмористическом номере.

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