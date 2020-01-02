2019-12-30T14:19:50+03:00
Анекдоты

Не баю-бай, а цою-цой

Истории, которые люди анонимно рассказывают в Сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где любой может поделиться случаем из жизни, мыслью, наблюдением. И люди рассказывают весьма неожиданные вещи.

«Мой папа - частный предприниматель. Доброй души человек, всегда поможет словом, подскажет. На телефоне круглые сутки. И вот как-то сидим за столом, чай пьем. Звонок. Отец отвечает, начинает общаться, шутить. Долго говорил, минут 20, о том о сем, про виноград, вино домашнее (папа садовод), пора бы к делу переходить. И тут совсем неожиданно: «А с кем я говорю?»

***

«Увидела китайский «тест пупка»: если через спину дотянуться до пупка, ты худой. Желание быть худой было настолько сильным, что я вывихнула себе плечо…»

***

«Сыновья (7 и 9 лет) всегда засыпали под сказки. Недавно первый раз отказались от «Золушки», «Дюймовочки» и «Кота в сапогах». Поставили диск с Цоем и уснули под «И если есть в кармане пачка сигарет...». Так уходит детство».

***

«С нового года, как и многие, я решила начать новую жизнь. Абсолютно не зная, с чего начать, я взяла и зашила карман куртки, порванный еще с прошлой зимы. В итоге месяца не прошло, а у меня новая работа, и я крайне удачно сняла новую квартиру. Теперь не стесняюсь начинать с малого».

***

«У кого-то кошки спят на бумаге, у кого-то в коробках, а я свою на помойке подобрал. И она иногда спит на кухне в мусорном ведре!»

С сайта www.vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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