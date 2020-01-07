Мир в 2020 году глазами Ротшильдов: Трамп проиграет на выборах, а Россия и Украина смогут договориться

Респектабельный журнал называют глобальным рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. Как утверждают издатели, каждую неделю его читают шесть миллионов человек, включая ведущих политических и деловых деятелей мира. Так что это не просто прогнозы. Они отражают видение, вектор устремлений западной элиты. Чем и интересны для нас.

В прошлые годы обложки-предсказания были красочными. В виде ребусов, коллажей, компьютерной матрицы, даже мистических карт Таро, шифровки на основе знаменитого кода да Винчи. С символами, портретами политических тяжеловесов типа Путина, Трампа, Меркель, Си Цзиньпина.

На этот раз никаких картинок! Обложка стилизована под хорошо знакомую всем таблицу для проверки зрения. Одни сплошные буквы.

На первый взгляд, чистая абракадабра. Но наши постоянные эксперты из Института научных исследований третьего тысячелетия Илья и Юрий БЕЛОУСЫ напрягли глаза и смогли узреть главные события, тенденции 2020.

Дональд и Британия, на выход!

ТРUMP (Трамп). Процедура импичмента 45-го Президента США будет неудачной, утверждает редакционная статья внутри журнала. Однако Дональду рано радоваться. Недаром прямо под его фамилией строчкой ниже стоят слова «EXIT» (выход) и AI (искусственный интеллект). В 2020 году в Штатах состоятся президентские выборы. The Economist считает, что Трамп проиграет и его попросят «на выход» из Белого дома. Подтверждая свой вывод мнением … неангажированного искусственного интеллекта. «Неконтролируемая языковая модель» GPT-2, созданная исследовательским центром Open AI, на вопрос редакции о судьбе Дональда, прямо ответила: «Трамп не выиграет второй срок. Я думаю, он потерпит поражение на всеобщих выборах.»

Что это? Прогноз или программирование нужного глобалистам итога заокеанских выборов? Глобальные элиты, к коим принадлежат Ротшильды, «националиста» Трампа не любят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент США Дональд Трамп. Обоих ждут нелегкие времена: в 2020 году Великобритании предстоит выходить из Евросоюза, а США выбирать нового президента.Фото: REUTERS

BREXIT (Брексит). Более трех лет англичане решают проблему выхода из Евросоюза. Он постоянно откладывался. Из-за чего пришлось уйти в отставку премьеру Терезе Мэй. В октябре Евросоюз дал отсрочку Великобритании ещё на три месяца, до 31 января 2020 года. На этот раз, судя по всему, выход точно произойдет. Но плата за него будет тяжелой. Страна окажется ослабленной, разобщенной и, возможно, потеряет часть территории.

AI (искусственный интеллект). Быстро развивающиеся технологии машинного обучения, зрения, нейросетей, анализа больших данных и т.д на наших глазах ускоряют новую технологическую революцию. Ежегодно мировой рынок ИИ растет на 40%. Лидером является ритейл, за ним вплотную идут банкиры. Уже в 2020 году расходы на ИИ могут превысить 50 млрд долларов. Футурологи утверждают, что скоро ИИ будет править миром.

ТОКYО (Токио). Столица Японии примет XXXII летние Олимпийские игры. Принято решение о включении в программу карате, сёрфинга, бейсбола, скалолазания и скейтбординга. Некоторые дисциплины будут расширены.

Жаль, что российские спортсмены не смогут выступить под национальным флагом. Нам не стоит забывать о еще одном важном событии в мире спорта – Чемпионате Европы по футболу. В июне и июле Санкт-Петербург примет 3 матча, два из которых с участием России против Бельгии и Финляндии на групповом этапе, а также один четвертьфинал.

Илья Белоус. Фото: Личный архив

Полеты на Марс

МАRS (Марс). В новом году планируется запуск четырех миссий на Красную планету: США, Китая, Евросоюза и ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Миссия NASA будет включать беспилотный вертолет. Европейское космическое агентство, напротив, решило забуриться на глубину двух метров в дельте бывшей марсианской реки. Также мир ждет начала коммерческих суборбитальных полетов и запуска солнечного орбитального спутника, который сможет предсказывать опасные для электроники крупные солнечные вспышки.

CLIMATE (климат). 26-я Конференция ООН по изменению климата пройдет в Глазго. Также будут введены ограничения на финансирование угольной промышленности. Еще один из возможных инструментов борьбы с глобальным потеплением – введение нового «налога на углерод». Перспектива добавления тарифов в арсенал борьбы с изменением климата станет дополнительным риском для глобальной торговли.

XI (Си, лидер Китая Си Цзиньпин). Продолжится затяжная торговая война Китая и США. Трамп многократно повышал пошлины на китайские товары. Он же заявил о намерении выводить американских производителей из КНР и обвинил Пекин в краже технологий. Вряд ли в отношениях этих стран наступит существенный прогресс. Поэтому экономический рост Китая, несмотря на все ослабления денежно-кредитной и фискальной политики, составит ниже 6%.

RECESSION (рецессия). Некоторые страны могут войти в состояние технической рецессии. Спад коснется преимущественно промышленного производства по причине роста торговых барьеров. Несмотря на положения экономической теории, что пошлины обычно ведут к инфляции, эта гипотеза не является аксиомой. Наиболее заметными последствиями торговой войны сегодня являются снижение деловой уверенности, глобальный спад производства и низкие инвестиции. Мы стоим перед лицом редкого вида кризиса, сопровождающегося дефляционным сжатием: отрицательные процентные ставки уже наблюдаются в Японии и Европе.

МОDI (Нарендра Моди, лидер Индии). В мае триумфально победил на самых дорогих и масштабных выборах в истории человечества и второй раз стал премьер-министром. Он все больше становится политиком мирового масштаба, хотя до 2014 года был «невъездным» в США за свой патриотизм. The Economist обеспокоен отходом Моди от европейской модели развития экономики и всё большим скатыванием к «тоталитарному режиму». Хотя по прогнозу банка Standard Chartered в следующем десятилетии Индия и Китай станут крупнейшими экономиками мира и оттеснят США на третье место.

Не может не волновать Запад и сближение Дели с Москвой. В сентябре Нарендра Моди пригласил Владимира Путина посетить Индию в 2020 году.

EXPO (Экспо). Всемирная выставка технических и технологических достижений. Проходит раз в 5 лет. Экспо-2020 откроется в октябре в Дубае. В ней примут участие 192 страны – рекорд! На территории 438 га будут представлены три тематических сектора: Возможности, Мобильность, Устойчивость. Ожидается, что ЭКСПО посетит 25 миллионов человек.

SDGs (ЦУРы). 17 Целей Устойчивого Развития мира до 2030 года, принятые в 2015 году на саммите ООН. Среди ЦУР - забота об экологии, преодоление нищеты, дискриминации и др. Итоги первых пяти лет реализации программы будут подведены на форуме под эгидой Экономического и социального Совета ООН.

Джеймс Бонд в год Крысы

BОND (Бонд). Жив, курилка! В апреле выйдет 25-я серия франшизы о знаменитом агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

BEЕТHОVЕN (Бетховен). 16 декабря исполнится 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. По всей Германии и не только пройдут мероприятия в честь великого композитора. Будет предложено внести его произведения в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

VISION (видение). В журнале представлен цикл статей о трансформации политического и технологического облика человечества к 2050 году. The Economist предполагает, что США выиграют борьбу с Китаем за глобальное влияние, через 30 лет сохранится, но существенно трансформируется Евросоюз. А люди смогут лучше познавать себя и вторгаться в области неизведанного, иррационального.

BIODIVERSITY (биоразнообразие). В рамках выполнения программы ЦУР в октябре 2020 года в китайском Куньмине пройдет Конференция ООН по биоразнообразию. По оценкам ученых, под угрозой исчезновения находится 33,5 тыс. видов растений, 11 % всех видов птиц и млекопитающих, ещё 14 % - на пути к вымиранию. Две трети видов птиц из 9,6 тысяч, обитающих на Земле, переживают снижение численности. По решению ООН 2011—2020 гг. были объявлены десятилетием биоразнообразия. Конференция в Китае подведет итоги.

RAT (крыса). 2020 – это не только год нового десятилетия, да еще и високосный, но и начало китайского 12-летнего календарного цикла. А именно год Белой железной крысы. Нас ждут перемены. «Металл» отличается такими качествами, как упорство, борьба, стойкость, решительность. «Белый цвет» символизирует чистоту, искренность и благие намерения. «Крыса» проницательна, имеет хорошую интуицию, умеет приспосабливаться к любым условиям, красноречива и умна. Также она хитра, цинична, злопамятна, упряма и безжалостна.

Юрий Белоус. Фото: Личный архив

Кто станет новым президентом США?

NPT (Договор о нераспространении ядерного оружия ). Вступил в силу полвека назад, 5 марта 1970 года. Весной пройдет юбилейная Обзорная конференция ООН. Договор переживает самые непростые времена. Риски ядерной конфронтации в условиях возрастающего соперничества великих держав растут. В уходящем году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор между Россией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3) истекает в феврале 2021 и вряд ли будет продлен. Символично, что следом за NPT на обложке-таблице идет WAR (война - часть слова Уоррен), что более чем красноречиво говорит о сложности ситуации. Впрочем, есть надежда, что в 2020-м - 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки- ядерная угроза уменьшится. Чтобы обрести облик миротворца и набрать дополнительные голоса на выборах, Трамп может с помощью Макрона заключить новые ядерные сделки с Ираном и Россией, прогнозирует The Economist. В ходе новых переговоров с Москвой стороны наверняка обсудят также гиперзвуковое оружие и кибервойны.

WARREN (Уоррен). Потенциальный соперник Трампа от демократов на президентских выборах. Элизабет Уоррен, в отличие от Байдена, не замешана в крупных скандалах. Была попытка обвинить её в подделке сведений о наличии предков из коренных народов США. Впрочем, ДНК-тест показал обратное. На стороне Уоррен также возраст. Она моложе своих конкурентов-демократов, ей «всего» 70. Уоррен сосредоточена на внутренней политике. Если говорить о внешней политике, то сенатор сделала заявление, в котором отметила важность и необходимость договоров РСМД и СНВ-3 для безопасности США. К России, в целом, относится так же настороженно, как и остальные кандидаты, но не так многословна в этом плане. Судя по тому, что именно она попала на судьбоносную обложку журнала, The Economist и его хозяева-глобалисты в будущей президентской гонке за океаном делают ставку на Элизабет.

РRАPHAEL (Рафаэль). 6 апреля - 500 лет со дня смерти великого художника. Он прожил всего 37 лет, но оставил громадный след в мировой живописи. Его «Сикстинская Мадонна» - одна из самых узнаваемых в истории картин. Пройдет немало выставок, посвященных памятной дате. Самая большая - в Риме. В этом городе Рафаэль провел последние годы жизни, расписывая покои пантифика в Ватикане.

NIGHTINGALE (Флоренс Найтингейл). Чрезвычайно популярная в Великобритании «медсестра милосердия». Родилась в аристократической семье в 1820 году (200 лет назад). Посвятила жизнь борьбе с болезнями и смертью. Ее идеями пользовались при создании Красного Креста в 1864 году. Но нам важно другое. Национальной героиней англичан Флоренс стала после участия в Крымской войне (1853 – 1856 гг.), которую развязали против России Турция, Великобритания, Франция. Именно здесь она впервые применила свои идеи. В 1856 году на свои деньги поставила в Крыму над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсёстрах, погибших в той войне. Ранее мы видели, что после иных символов на обложке прогнозов, связанных с Россией, террористы взорвали наш самолет в Египте, случилась провокация у Крымского моста. Нет ли здесь намека на новую провокацию в Крыму?

«Прекрасная ситуация для Путина»

RUSSIA ( Россия). На первый взгляд, то, что нашу страну поставили в самый конец обложки самыми маленькими буквами, говорит о ее незначительной роли в мире. Но это же шифровка! Образ таблицы для проверки остроты зрения выбран не зря. Чем дальше мы по ней движемся, тем больше «скрытых смыслов». Обратите внимание: только в начале таблицы слово «Трамп» и в конце слово «Россия», соответственно, начинает и завершает строку. Все остальные слова или внутри строки или вовсе разбиты между строк. Эта «закольцовка» свидетельствует о непрерывности «послания» Ротшильдов об основной мировой повестке 2020.

Да, противостояние Москвы и Вашингтона продолжится. И будет весьма напряженным. Недаром прямо над словом «RUSSIA» стоит «WAR» (война). Речь, конечно, не о горячей войне. Санкции Штаты с нас не снимут, возможно, еще усилят. После какой-нибудь провокации в Крыму, например. Но… В номере прогнозов The Economist есть любопытная статья «Мир в 2020 году глазами Путина». Ситуация для президента России сложилась прекрасная, утверждает эксперт журнала. Америка, традиционный противник, сама находится в смятении. Более того, ее последний политический кризис вызван именно Украиной, которую Россия всегда считала своей сферой влияния. Британия, близкий союзник Америки и вечный раздражитель России, сама находится в кризисе. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступавшая за европейские санкции против Москвы, - уходящая натура. Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся занять после Меркель место лидера Европы, хочет включить Россию в новую европейскую архитектуру безопасности.

Автор статьи задается вопросом: как господин Путин воспользуется этими слабостями западных политиков в 2020 году?

Война на Донбассе вскоре может быть урегулирована, что соответствует российским целям. Это позволит Путину нормализовать отношения с Европой, санкции будут сняты. Учитывая, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет прекратить войну и готов вести переговоры с Москвой.

Идеальным для Владимира Путина было бы предоставление Украиной Донбассу «особого статуса». Местные выборы узаконили бы пророссийских кандидатов. Донбасс де-юре будет контролироваться Киевом, а де-факто Москвой.

Большинство украинцев не поддерживают особый статус Донбасса, пишет The Economist. Чтобы добиться урегулирования, приемлемого для жителей Украины, Зеленскому нужна самая сильная поддержка Америки. Но у Трампа сейчас свои проблемы с импичментом после телефонного разговора с Зеленским. Ему не до Украины. «Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь вместе и сможете решить вашу проблему», - сказал Трамп недавно Зеленскому в Нью-Йорке.

P.S. И, пожалуй, финальный штрих. На обложке журнала числа 20-20 - начало нового десятилетия и 12-летнего цикла по китайскому календарю - выделены отдельно. Красным и зеленым цветом. Красный-зеленый – противопоставление, вспомним светофор. Любое начало чего-то нового – непростое время. Будут и радости, успехи и трудности, печали. Но, несомненно, наступающий год будет интересным!

ИТОГИ

Какие пророчества на 2019 год сбылись

Ключ к шифрованной обложке «Мир в 2019 году» - код да Винчи.

В мае исполнилось 500 лет со дня смерти великого деятеля эпохи Возрождения Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Живописца, скульптора, архитектора, учёного, изобретателя, писателя и музыканта.

На пророческой обложке, в отличие от прошлых лет, засветились лишь два действующих политика – Трамп и Путин. Хотя к обоим президентам Ротшильды явно не испытывают любви. С президентов и начнем.

ПУТИН. Прогноз: «Мы уже привыкли, что рядом с Президентом России на новогодних шифрованных обложках Ротшильдов появляются странные символы. И нынешние четыре всадника Апокалипсиса не слишком удивляют. Увы, это значит, что западная пропаганда по-прежнему будет выставлять Россию "империей зла". А зеркальная надпись «Трубопроводы Путина» уточняет, чего боятся враги нашей страны … Трамп публично критикует Германию за риск стать "полностью зависимой" от российской энергетики, если она не изменит курс. Хотя его главная цель в остановке "Северного потока-2" - продажа американского СПГ в Европе.»

Факты. 23 декабря США объявили санкции против наших газопроводов. Основной удар – по «Северному потоку-2». Он построен на 93,5 %. Осталось проложить 147 км. Швейцарская компания «Allseas» вынуждена была убрать суда, занимавшиеся прокладкой труб. У России остались два судна-трубоукладчика. «Fortuna» не имеет системы динамического позиционирования, потому может укладывать не более 1,5 км труб в сутки. «Академик Черский» прибудет на Балтику с Дальнего Востока только через 1,5-2 месяца. Так что сдача газопровода откладывается.

ТРАМП. Прогноз: «В 2019 году Дональду не будет сопутствовать удача. Демократы контролируют Палату представителей, поэтому его администрация столкнется с большими проблемами, будут и вызовы президента в суд.»

Факты. Нападки демократов на президента –республиканца шли весь год. В чем только его не обвиняли. 18 декабря Трампу объявили импичмент по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Он стал третьим президентом в истории США, получившим такую «черную метку». Впрочем, окончательный приговор должен вынести Сенат. А там у республиканцев большинство. Так что гроза пройдет мимо. Но нервы хозяину Белого дома попортит еще изрядно.

КИТАЙ. Прогноз: «Панда – символ Поднебесной. Страна подводит итоги 40-летия экономических и политических реформ, начатых по инициативе Дэн Сяопина. Благодаря им Китай стал второй экономикой мира и надеется вскоре стать первой. Недаром Трамп на обложке озабоченно смотрит на панду…»

Факты. Из-за торговой войны США с Китаем на новостных лентах не успевали меняться цифры с рекордами очередных пошлин и торговых барьеров на сотни миллиардов долларов. Трамп заявил о намерении выводить американских производителей с территории КНР. Твиттер Трампа сотрясали регулярные угрозы в адрес Пекина. В декабре США приняли закон «О правах человека и демократии в Гонконге». Китай выступил с решительным протестом против вмешательства США во внутренние дела КНР.

БРЕКСИТ. Прогноз: «Главный вопрос - покинет ли Англия Евросоюз 29 марта 2019 года? Выход из ЕС - сложный юридический и политический процесс … Еще один вариант - парламентское восстание, которое положит конец мандату премьер-министра Мэй.»

Факты. Британский парламент трижды отвергал проект соглашения Терезы Мэй о Брексите. Летом премьер-министр, усердно раздувавшая пресловутое «дело Скрипалей», ушла в отставку. Сам Брексит откладывается на 2020 год.

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