Что делать, если нашел чужую банковскую карту

Валяющаяся на земле банковская карта ни к чему вас не обязывает. Лучше всего вообще ее не трогать. Но если уж подняли, действовать надо по уму.

Не укради

Наверняка у кого-то первым инстинктивным желанием будет попытаться воспользоваться ей по назначению. Ну а что, вы же ее не крали, просто нашли.

Сразу скажем, это плохая идея. Да и получить хоть какую-то выгоду от чужой карты непросто. Спасибо за это технологии двухфакторной аутентификации. Мало ввести где-нибудь в интернет-магазине все данные, которые есть на карте: 16-значный номер, срок действия, имя владельца и код с обратной стороны. Чтобы операция прошла, нужен еще код из СМС, который придет настоящему держателю карты. В банкомате тоже просто так наличные не снимешь - нужен ПИН-код, да и в каждом аппарате установлена камера, если начнут искать, вас быстро вычислят.

Единственное, что можно (но не нужно!), - это расплатиться в магазине через бесконтактный терминал. Но даже это на языке закона называется мелким хищением и может обернуться 15 сутками ареста. Если выудили с чужой карты больше тысячи рублей, это уже уголовное преступление. В зависимости от обстоятельств оплата покупок чужой картой может быть квалифицирована и как кража, и как мошенничество с использованием электронных средств платежа. И то и другое - это уголовные статьи, до 120 тысяч рублей штрафа, а то и три года тюрьмы.

Хотели как лучше

У хорошего человека первый порыв, когда он видит на земле чужую карту, - вернуть ее владельцу. Это тоже не лучший вариант. Подобные объявления в соцсетях активно мониторят мошенники. Зачем им карта, если ей, как мы уже выяснили, практически нельзя воспользоваться? Да ни к чему, им нужны ваши деньги!

Такие люди назначат встречу, а когда вы придете, заявят, что со счета пропала крупная сумма. Оказывать психологическое давление эти ребята умеют, пригрозить полицией не постесняются, так что ситуация будет как минимум неприятная. Да и никто не застрахован от того, что деньги уже увели профессиональные преступники, а кусочек пластика подкинули в людное место, где его и нашел сердобольный человек.

У хорошего человека первый порыв, когда он видит на земле чужую карту, - вернуть ее владельцу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если уж решились дать объявление, не выкладывайте фото карты. Укажите банк и, например, первые четыре цифры номера. Остальное пусть назовет тот, кто утверждает, что это он кусочек пластика обронил. Человек может не помнить 16-значный номер карты, это в принципе нормально. Но как минимум он должен знать свое имя, которое указано на лицевой стороне. Так можно попытаться подтвердить личность.

В интернете советуют другой способ. Не пытаться снять с найденной карты деньги, а наоборот, их на нее перевести. Очень небольшую сумму. Дело в том, что при переводе можно добавить и сообщение. Что-то вроде «Вы потеряли карту, я ее нашел. Мой номер такой-то». И пусть неряшливый хозяин звонит и договаривается о встрече.

Тут нет ничего противозаконного. Но лучше использовать этот способ, если вы сделали находку в своем подъезде или в офисе. То есть обронил карту, скорее всего, кто-то хотя бы потенциально знакомый.

По-шпионски

А вот что полезно сделать, так это ровно один звонок - в банк, который выпустил карту. Расскажите, что нашли чужую карту, назовите 16-значный номер с лицевой стороны. Дальше - работа оператора. Он свяжется с владельцем, попросит его проверить кошелек и карманы и заблокирует утерянную карту.

Встречаться ни с кем не нужно, владельцу выдадут новую. А вы для пущей надежности порежьте злополучный пластик ножницами на несколько кусочков и выкиньте. Если уж совсем по уму - в разные урны. Прямо как в шпионских фильмах.

Конечно, она не ваша. И да, на ней написано «Собственность банка». Но в подобной ситуации это будет лучшим решением.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если сам потерял пластик

- Если подозреваете, что могли просто забыть карту дома, можно заблокировать ее временно. Такая услуга доступна у некоторых банков. Если потеря найдется, вы без проблем ее разблокируете, и не нужно будет тратить время на получение новой. А если окажется, что карта действительно утеряна, ее можно будет закрыть. Менее радикальный метод - установить нулевой лимит на все операции. Некоторые банки позволяют клиентам устанавливать себе ограничения на покупки в интернете, обычных магазинах, а еще на снятие наличных в банкомате. Такая вот борьба с шопоголизмом. И вообще-то никто не мешает опустить этот лимит до нуля на все операции, если карта куда-то запропастилась. Так, если она и попадет в чужие руки, человек не сможет с ней ничего сделать. А как только найдете пропажу, отмените ограничения.

- Вы уже все обыскали, а карты нет - срочно ее блокируйте. Злоумышленники понимают, что человек может хватиться потери в любую минуту, поэтому стараются действовать быстро. Не медлите и вы - звоните на горячую линию своего банка, ее номер обычно на видном месте на официальном сайте организации. Оператор потребует с вас паспортные данные, а также кодовое слово или код из СМС, которое вам отправит. Быстрее будет заблокировать карту через мобильное приложение, так что его стоит установить заранее. Штука вообще-то удобная.

Если подозреваете, что могли просто забыть карту дома, можно заблокировать ее временно.Фото: Александр ГЛУЗ

- Вы не успели - пришло уведомление о снятии средств со счета. Не расстраивайтесь, еще есть время вернуть деньги. Сообщите банку о краже денег с карты, лучше сделать это лично в отделении, чтобы сразу написать все заявления. Главное - успеть сделать все не позднее следующего дня, после того как вам пришло сообщение о подозрительной операции. Банк по закону обязан вернуть деньги, если вы сами не рассказали кому-то данные карты. Доказывать, что вы не нарушали правила, не нужно, тут действует презумпция невиновности.

- Карта не нашлась, но деньги никто не снимает. Если вы и дальше планируете пользоваться счетом, к которому была привязана пропавшая карта, ее нужно перевыпустить. Подать заявку, как правило, можно и онлайн. У банка уйдет на это несколько дней. Новая карта будет привязана к тому же счету, но номер и ПИН-код у нее будут другие.

ВАЖНО!

Где ваша кредитка в опасности

1. Кафе или магазин

Отдавая карту в руки другому человеку, вы всегда рискуете. Официант или кассир может теоретически за секунду ее сфотографировать или запомнить (у некоторых память очень хорошая), а потом с этими данными совершать покупки в интернете. Поэтому не выпускайте заветный пластик из рук. Пусть принесут терминал, а когда будете вводить ПИН-код, проследите, чтобы никто не пялился в экран устройства. Сотрудник заведения может попытаться обхитрить вас - сказать, что оплата не прошла, надо попробовать еще раз. Прежде чем снова выстукивать на клавиатуре ПИН-код, проверьте, не пришло ли вам оповещение о снятии денег. А POS-терминалы, которые используются в большинстве торговых точек, в случае ошибки обязательно напечатают чек об отказе от операции.

2. Банкомат

Тут вас могут поджидать устройства-паразиты. Так называемые скиммеры устанавливают на отверстие для карты, и они копируют данные с ее магнитной полосы. ПИН-код может «увести» накладная клавиатура - ее устанавливают поверх «родной», так что банкомат реагирует на нажатие любой кнопки. Вы и не поймете, что кто-то украл вашу информацию и готовится похитить деньги.

Посмотрите на банкомат, где хотите снять деньги. Если он вызывает какие-то подозрения, лучше поискать другой. Выбирайте машины, расположенные в офисах банков, преступникам к таким подобраться трудно.

3. Сайты объявлений

Подобные площадки мошенники давно облюбовали. Администрации сайтов с ними борются и напоминают добросовестным клиентам правила безопасности, но неприятные ситуации все равно бывают.

Появляется покупатель, который готов дать требуемую сумму за ваш товар. Только вот уверяет: чтобы перевести деньги, ему нужен не только номер карты или телефона, но и код проверки подлинности с обратной стороны. С таким человеком дел лучше не иметь! Ведь для перевода сейчас уже даже номер карты не нужен, достаточно номера телефона.

4. Сайты-двойники

Мошенники специально мастерят их, чтобы ловить невнимательных граждан. Хотели оплатить штраф ГИБДД или покупку в магазине, а вместо этого показали все данные карты злоумышленникам.

Сайты-двойники очень похожи на свои прототипы. Но в адресной строке всегда будет ошибка. Например, не bank, а bang. Кроме того, напротив такого ошибочного адреса будет значок о том, что подключение к этому серверу не защищено. Если видите восклицательный знак справа в адресной строке браузера, не вздумайте что-то здесь покупать.