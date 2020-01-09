Начальником российских судей стал арбитр, не засчитавший самый важный гол Украины на Евро-2012

Российский футбольный союз объявил о новых кадровых назначениях. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, сообщает официальный сайт РФС.

Виктор Кашшаи – известный в прошлом венгерский арбитр. Он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов «Барселона» и «МЮ» в сезоне 2010/2011, а так же работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине. Но наибольшую скандальную известность приобрел после матча чемпионата Европы 2012 года Англия – Украина. Кашшаи не засчитал гол в ворота английской сборной, который забил Марко Девич – арбитры не увидели, что мяч защитник Джон Терри выбил уже из-за линии ворот. Счет к тому моменту был 1:0 в пользу англичан, а ничья их бы выбила из турнира.

Разразился скандал. Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко требовал объявить Кашшаи персоной нон грата на Украине и возбудить уголовное дело против президента УЕФА Мишеля Платини и бригады арбитров. Кашшаи больше не допускали к судейству матчей Евро-2012.

В анкетах указано, что основная профессия Кашшаи - агент в туристическом бизнесе, а так же менеджер по продажам. Кроме венгерского языка, он владеет английским и немецким, а так же увлекается кино. Вместе с Кашшаи в Росси будет работать его соотечественник Дьорди Ринг.

В российском футболе иностранцы уже возглавляли судейство. С 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти. По данным СМИ его зарплата в нашей стране составляла 1,2 млн евро в год.