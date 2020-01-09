2020-01-09T18:44:08+03:00
Политика

Шойгу объяснил, зачем Россия создает мощный военный флот

Ряд стран активизировали борьбу в Мировом океане за доступ к сырьевым ресурсам [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Шойгу подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства"Шойгу подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства"Фото: Министерство обороны РФ
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Растущее присутствие высокотехнологичного Военно-морского флота (ВМФ) в Мировом океане раздражает державы, которые активизировались в борьбе за доступ к сырьевым ресурсам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

- Растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Сергей Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральных конструкторов, которые занимаются созданием военно-морской техники.

Шойгу подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".

Владимир Путин и Шойгу осмотрели выставку перспективных кораблей ВМФ в Севастополе.После учений — президент прибыл в Севастополь и сразу же отправился в Черноморское военно-морское училище имени Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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