Коллеги заступились за Сашу Петрова: артиста затравили в соцсетях за востребованность в кино

Как только в социальных сетях появилась реклама фильма «Стрельцов» - так тут же разразилась буря. Причина в том, что на постере картины об известном советском футболисте изображен исполнитель главной роли - актер Саша Петров. В инстаграме тут же началось сражение фанатов звезды и хейтеров. Коллеги артиста тоже присоединились к виртуальной драке, да и он сам в стороне не остался.

Основные аргументы хейтеров: все лучшие роли в кино который год подряд получает Петров. Вот парочка типичных высказываний. @henk_riarden «Такое ощущение что актеров больше нет в стране, задолбал один и тот же актёр во всех фильмах. Он одинаковый везде. Ходить в кино уже не хочу...»

@vi_lu_li «По-моему нет ни одного фильма без тебя Саша...»

@zagurskii «Раньше Козловский был везде - пост сдал. Петров - пост принял»

Поклонники за своего любимца тут же вступились, доказывая, что все его последние работы это киношедевры - «Текст», «Гоголь», «Анна», «Герой», «Вторжение». Весной 2020 года Петров сыграет в фильмах «Лед 2» и «Стрельцов».

Но самые интересные баталии случились в Facebook. Сценарист Юрий Ненев опубликовал постер фильма «Стрельцов» с изображением Александра Петрова, сопроводив его следующим комментарием: «Козловский и Безруков, миленькие, простите-простите-простите! Мы на вас зря гнали. Мы не верили, что можно под... (надоесть) сильнее, чем вы. О как же мы ошибались...»

Что тут началось! В комментарии пришла актриса Юлия Ауг: «Очень хороший актёр Саша. Трудолюбивый, умный, настойчивый и целеустремленный. И очень хороший человек. Просто о.... (офигительный). Удачи ему и терпения. Очень люблю. И очень рада за него!»

Сценарист и режиссер Рауф Кубаев поддержал артиста: «А мне нравится Петров. Единственное, что не нравится - его занятость. Мне однажды - два года назад - кастинг-директор сказал: «Да вы что?! Он занят на три года вперёд!» С другой стороны, я ведь тоже хотел его занять».

В защиту Петрова было сказано много добрых слов, привели даже аргументы Павла Прилучного в адрес Саши: «клевый, свойский». Коллеги пришли к выводу, что тренд 21 века - пару лет в моде один актер или музыкант. Возможно, что хештег #петровгода еще задержится на пару сезонов в соцсетях.

Ну и Александр не промолчал. Несмотря на то, что артист отдыхает с любимой женщиной актрисой Стасей Милославской в Таиланде, он все прочел: поблагодарил Юлю Ауг за поддержку, поздравил всех с новым годом, подколол сценариста.

Точку в этом споре о таланте Александра Петрова поставила кинокритик Мария Безрук: «Прекрасный актёр - большой профессионал и труженик. Он потратил годы на то, чтобы его заметили и в него поверили. Он растет от картины к картине и меня совершенно не смущает тот факт, что режиссёры и продюсеры рвут его на части - сегодня публике нужен такой герой. И мне интересно наблюдать за его внутренней работой...»