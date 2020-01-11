2020-01-11T20:38:20+03:00
Звезды

«Не даю себе поблажек и пью валерьянку»: Как 74-летний Петросян поддерживает форму ради молодой жены

У Евгения Вагановича появились свои секреты молодости [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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74-летний Петросян поддерживает форму ради молодой жены74-летний Петросян поддерживает форму ради молодой женыФото: Instagram.com
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В конце прошлого года 74-летний сатирик Евгений Петросян в пятый раз женился. Избранницей мэтра юмора стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова. Как Евгению Вагановичу удаётся поддерживать форму ради любимой женщины? На эти вопросы сатирик не раз отвечал на своём официальном сайте. Оказывается, у Петросяна есть свои фирменные секреты молодости.

Например, артист старается избегать крепких спиртных напитков.

— В домашних тапочках за скромным столом… Чокнусь пару раз бокалом «Просекко». Знаете, что такое «Просекко»? Это облегченное итальянское шампанское, - обьясняет Евгений Ваганович. - В Италии его продают, словно лимонад, прямо из бочек. «Просекко» также пенится, искрится газовыми пузырьками, но пьется легко и ненавязчиво. Можно подумать, что это детское шампанское. Но как бы не так. В большом количестве оно может воздействовать, как водка. Так что Петросян предупреждает: чрезмерное празднование Нового года требует большой бдительности.

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Татьяна Брухунова
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По словам сатирика, он старается беречь нервы и не расстраиваться по пустякам.

- Стрессы я до себя не допускаю, - говорит народный артист. - Моя профессия позволяет это делать. Она полностью поглотила меня и своей оболочкой защищает. Диет не придерживаюсь. Хотя врачи велят.

Я пытаюсь в любом случае найти какие-то положительные стороны в сложившейся ситуации. Иногда даже ищу логику, оправдывающую тот или иной поступок человека. А если совсем ничего не нахожу, пью валерьянку.

Я такой же, как и все – не ищите во мне каких-то неординарных качеств. Так же огорчаюсь, так же переживаю, так же желаю лучшего не только себе, но и всем. Вера очень помогает, даёт надежду.

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Воздушные танцы #евгенийпетросян
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Евгений Ваганович не скрывает, что львиная доля его гонораров уходит на гардероб. Петросян даже в советские годы был модником.

- Моя внешность – важный атрибут моей профессии. По мере возможностей, слежу. Кстати, красиво одеваться – это тоже называется следить за внешностью. Правда, сейчас понятие красоты в одежде сильно изменилось в сторону упрощения, - говорит артист.

Петросян не чувствует возраста. В этом ему, как он говорит, помогает спорт.

- Физически я себя чувствую моложе своего возраста. Хожу в тренажерный зал и там не даю себе поблажек, - открывает секрет своей формы юморист. - Два года назад у меня была операция, и хирург мне сказал: «Хотите продлить себе годы? Очень советую Вам ходить в тренажерный зал». Во всяком случае, мне жить и творить хочется больше, чем спать. Цитата: с высоты своего возраста я вспоминаю, что раньше сорокалетних женщин я считал старыми тётками… Простите меня, милые девушки!

74-летний Петросян поддерживает форму ради молодой жены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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