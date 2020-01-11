«Чем богаче муж, тем больше тюнинга»: Блогеры обсуждают преображение жены Реввы
С очаровательной пухленькой блондинкой Анжеликой Александр Ревва (выступает под псевдонимом Артур Пирожков) в браке с 2007 года. Сейчас пара воспитывает двоих общих детей - 13-летнюю Алису и 6-летнюю Амели.
Александр Ревва с женой на премии Moda Topical в 2011 годуФото: Борис КУДРЯВОВ
Когда шоумен открыл в себе талант певца, его клипы стали набирать миллионные просмотры в Ютубе.
Резко пошла вверх и популярность самого артиста, что, безусловно, отразилось на его заработках. Так, например, в минувшую новогоднюю ночь Ревва получил самый большой гонорар в эстрадной среде.
- Очень удачно пристроился на новогоднюю ночь Александр Ревва. За 200 тысяч евро он работал в одном из ресторанов «Москва-Сити», - рассказал «КП» звёздный промоутер Сергей Лавров.
Понятно, что поклонниц вокруг Реввы стало значительно больше, чем в былые времена. Поэтому его супруга старается выглядеть эффектно. За последние годы Анжелика превратилась из очаровательной пампушки в супермодель. По словам косметологов, вполне возможно, что жена юмориста поколдовала над формой своего носа и овалом лица. Плюс ко всему Анжелика Ревва следит за фигурой, поэтому смело демонстрирует свои обновлённые формы в Инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU