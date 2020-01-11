2020-01-11T22:09:26+03:00
Звезды

«Чем богаче муж, тем больше тюнинга»: Блогеры обсуждают преображение жены Реввы

За последнее время Анжелика превратилась из пампушки в фотомодель
Игорь ПОЛЯКОВ
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За последнее время Анжелика превратилась из пампушки в фотомодельЗа последнее время Анжелика превратилась из пампушки в фотомодельФото: Евгения ГУСЕВА
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С очаровательной пухленькой блондинкой Анжеликой Александр Ревва (выступает под псевдонимом Артур Пирожков) в браке с 2007 года. Сейчас пара воспитывает двоих общих детей - 13-летнюю Алису и 6-летнюю Амели.

Александр Ревва с женой на премии Moda Topical в 2011 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Ревва с женой на премии Moda Topical в 2011 годуФото: Борис КУДРЯВОВ

Когда шоумен открыл в себе талант певца, его клипы стали набирать миллионные просмотры в Ютубе.

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15 лет... с тех пор, как наши глаза встретились #люблюбезгранично #РА @arthurpirozhkov
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Резко пошла вверх и популярность самого артиста, что, безусловно, отразилось на его заработках. Так, например, в минувшую новогоднюю ночь Ревва получил самый большой гонорар в эстрадной среде.

angelikarevvaangelikarevva
Вода- лёд! Солнце- огонь! Люблю крайности.. #девушка #бревно
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- Очень удачно пристроился на новогоднюю ночь Александр Ревва. За 200 тысяч евро он работал в одном из ресторанов «Москва-Сити», - рассказал «КП» звёздный промоутер Сергей Лавров.

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#новыйгод #2020 #СемьяРА
31643 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Понятно, что поклонниц вокруг Реввы стало значительно больше, чем в былые времена. Поэтому его супруга старается выглядеть эффектно. За последние годы Анжелика превратилась из очаровательной пампушки в супермодель. По словам косметологов, вполне возможно, что жена юмориста поколдовала над формой своего носа и овалом лица. Плюс ко всему Анжелика Ревва следит за фигурой, поэтому смело демонстрирует свои обновлённые формы в Инстаграме.

angelikarevvaangelikarevva
В жизни каждой девушки есть стадия, которая называется - хочу быть Снегурочкой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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