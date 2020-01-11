«Чем богаче муж, тем больше тюнинга»: Блогеры обсуждают преображение жены Реввы

С очаровательной пухленькой блондинкой Анжеликой Александр Ревва (выступает под псевдонимом Артур Пирожков) в браке с 2007 года. Сейчас пара воспитывает двоих общих детей - 13-летнюю Алису и 6-летнюю Амели.

Александр Ревва с женой на премии Moda Topical в 2011 годуФото: Борис КУДРЯВОВ

Когда шоумен открыл в себе талант певца, его клипы стали набирать миллионные просмотры в Ютубе.

angelikarevva 15 лет... с тех пор, как наши глаза встретились #люблюбезгранично #РА @arthurpirozhkov

Резко пошла вверх и популярность самого артиста, что, безусловно, отразилось на его заработках. Так, например, в минувшую новогоднюю ночь Ревва получил самый большой гонорар в эстрадной среде.

angelikarevva Вода- лёд! Солнце- огонь! Люблю крайности.. #девушка #бревно

- Очень удачно пристроился на новогоднюю ночь Александр Ревва. За 200 тысяч евро он работал в одном из ресторанов «Москва-Сити», - рассказал «КП» звёздный промоутер Сергей Лавров.

Понятно, что поклонниц вокруг Реввы стало значительно больше, чем в былые времена. Поэтому его супруга старается выглядеть эффектно. За последние годы Анжелика превратилась из очаровательной пампушки в супермодель. По словам косметологов, вполне возможно, что жена юмориста поколдовала над формой своего носа и овалом лица. Плюс ко всему Анжелика Ревва следит за фигурой, поэтому смело демонстрирует свои обновлённые формы в Инстаграме.