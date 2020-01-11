Модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Модель Ксения Пунтус найдена на тротуаре возле многоэтажного дома в центре Москвы. Девушке 21 год. По предварительной информации, она выпала из окна.
- Нам такая информация пока не поступала. Проверяем, - сказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что Ксения Пунтус в тяжелом состоянии доставлена в московскую больницу. Медики пытаются спасти девушку.
Знакомые модели напуганы и стали искать ее, оставляя сообщения в соцсетях.
- Бедная малышка, поправляйся, - написала Елизавета Крайнова.
Модель увлекается скейтбордингом и серфингомФото: instagram.com
- Ты обязательно поправишься, малышка, - написала Дарья.
- Что с Ксюшей? Как ее состояние? - поинтересовалась Анастасия.
Есть информация, что вечером Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. По некоторым данным, модель встречалась с Андреем Баковым (внуком Никиты Михалкова). Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры, которая принадлежит Бакову.
За два дня до инцидента Ксения написала в соцсетях очень странный пост.
- Как отмыть запах табака от рук? Как любить тебя, когда ты - труп? Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож. Знаю. Просто подождать. И ты оживешь. И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду. И сама тебе, мертвая, на руки упаду. Страх начнет точить тебя, что наждак. Но ты сумеешь смерть мою переждать. И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить: мы друг другу помогали ожить, - написала Ксения Пунтус.
Ксения любит путешествоватьФото: Instagram.com
Отметим, что 21-летняя модель снималась для рекламы крупных российских компаний, ее фотографии украшали глянцевые журналы "Tatler", "Vogue", "Аэрофлот Style" и другие. Девушка любила путешествовать, занималась серфингом, каталась на скейте.
ИСТОЧНИК KP.RU