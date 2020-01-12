В Центробанке разъяснили, как можно будет сделать свою пенсию больше

Стали известны некоторые детали новой накопительной пенсионной схемы, которую разрабатывают правительство и Центробанк. Речь идет о так называемом гарантированном пенсионном плане. Он должен прийти на смену нынешней накопительной части пенсии (не путать со всей пенсией вообще!), формирование которой заморожено с 2014 года.

Законопроект о новом пенсионном плане, подготовленный Минфином, был опубликован для обсуждения в октябре. Но к нему поступило много поправок и замечаний. Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете», в окончательном виде закон предполагается принять к 1 июля.

Основные детали новой схемы, исходя из его слов, вырисовываются такие.

1.Выплаты по новой схеме начинаются либо через 30 лет после начала накоплений, либо по достижении пенсионного возраста (в зависимости от того, что случится раньше). При этом у человека будет выбор из двух возможных вариантов.

Вариант А — забрать все накопления сразу, заплатив при этом подоходный налог (13%).

Вариант Б — приобрести на эти накопления пожизненный пенсионный план.

2.При стандартном пожизненном пенсионном плане (вариант Б) человек сам должен фонд, который может предложить ему лучшую ежемесячную выплату.

3.Первоначальная сумма накоплений в любом случае должна будет каждый год индексироваться, как минимум, на размер инфляции.

4.Пенсионные накопления можно будет передать по наследству — даже если выплаты по пожизненному пенсионному плану уже начались. Можно завещать их конкретному человеку. Скажем, супруги могут таким образом позаботиться друг о друге. В зависимости от ситуации, переживший супруг получит либо сразу всю завещанную сумму накоплений, либо ежемесячную прибавку к своей пенсии.

Напомним, гарантированный пенсионный план задуман как система добровольная — не подменяющая нынешнюю страховую пенсионную систему, а в дополнение к ней. Типа хочешь иметь пенсию повыше, чем та, на которую можешь претендовать по ныне действующим правилам, - копи сам.