2020-01-12T13:09:13+03:00
Общество

Влада верит, что ее диагноз - "Добейся Цели Победитель"

Именно так мама расшифровывает название болезни - ДЦП, но чтобы девочка смогла пойти в школу, оптимизма мало...
Ярослава ТАНЬКОВА
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Инвалидность малышки это одно из самых тяжелых испытаний, какое можно придуматьИнвалидность малышки это одно из самых тяжелых испытаний, какое можно придумать
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Владе Коноваловой семь лет. Ее обожают в семье, ее любят соседи. Солнечный человечек, говорят волонтеры. Вечная улыбашка. Кто бы знал, сколько боли за всем этим.

Влада ребенок долгожданный. Мама делала все, как положено. И лялька в животике вела себя как положено. Еще бы в роддоме не оплошали. Но тут уж раз на раз не приходится. Дистресс плода, как позже скажут врачи. Кислородное голодание, от него-то все и пошло.

Выписали маму и детку с последствиями родовой травмы. Три страшные буквы – ДЦП.

- Я переживала страшно, - признается мама. - Потребовались годы, чтобы принять ситуацию. Да, у нас особенный ребенок. И он требует много любви.

Инвалидность малышки это одно из самых тяжелых испытаний, какое можно придумать. Сколько всего прошли за семь лет – невозможно перечислить. Операции, реабилитации. Российские клиники, польская, чешская. Денег ушла уйма. Продавали все ценное, занимали, у кого могли.

- Да, это на всю жизнь, но это не важно, - выдыхает мама, - сейчас главное научить ее быть самостоятельной.

Тогда-то мама и расшифровала диагноз дочки как «Добейся Цели, Победитель!» И они добиваются. В свои семь лет Влада умеет ползать, сидеть, даже стоять. Жаль, недолго, и держась за стенку. Но и для этого требуются постоянные занятия. Реабилитация по гашению патологических рефлексов. Гирудотерапия. Занятия по сербской методике BDA для развития мышц. К девочке ходит логопед. Мама с ней занимается гимнастикой и рисованием.

- Знали бы вы, какая она благодарная и ласковая!

Жаль, словами пока благодарность высказать девочка не может. С мамой общаются жестами, которые придумала сама Влада.

Конечно, я мечтаю увидеть дочь, идущую в школу, говорит мама, но будем надеяться, что все еще впереди.

- А сейчас нам необходима как воздух коляска!

Поездки на реабилитации, активный образ жизни дома – все это требует подвижности. А усадить Владу в «лялькинскую тележку» уже невозможно. Она взрослая и все хочет делать сама. Консультанты нашли в Германии очень легкую в управлении коляску. Ее изготовят по индивидуальным особенностям ребенка. Это дорого. 198 600 рублей, почти двести тысяч! Но эти деньги – цена свободы и шанс на дальнейшее развитие Влады.

Помогите!

Звоните:

8(800) 250-81-52, 8(495) 760-81-52 Екатерина, волонтер

8(951) 945-68-55 мама Светлана

Как помочь:

Отправьте смс на короткий номер 4575 со словом ЖУРАВЛИК , далее сумма пожертвования ( например ЖУРАВЛИК 200).

Для переводов:

Получатель Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»

БИК: 044525225

к/с.: 30101810400000000225

КПП: 772001001

ИНН: 7709473271

р/с: 40703810238120000664

Назначение платежа «Благотворительное пожертвование для Коноваловой Влады»

ИСТОЧНИК KP.RU

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