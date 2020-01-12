Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых

Глобальное потепление в России идет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире. Средняя температура на планете растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет. А в нашей стране - на 0,47 градуса. Мало того: в российской Арктике климат теплеет в 3,5 раза стремительнее, чем на Земле в целом.

Почему так происходит?

Во-первых, на территории нашей страны площадь суши намного больше, чем водной поверхности, объяснили в интервью "Российской газете" сотрудники Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева. А если посмотреть на глобус, то океаны - это 71% площади планеты Земля. Океаны обладают способностью аккумулировать тепло и тем самым сдерживать рост температуры. Получается, что России они "помогают" в этом меньше.

Во-вторых, Россия - северная страна, многие регионы расположены в Заполярье или приполярных широтах. 18% территории России находится в Арктике, это 3 миллиона квадратных километров. А именно в Арктике глобальное потепление идёт быстрее всего, при том что на экваторе температуры почти не изменились, напомнил kp.ru и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. У климатологов даже есть термин "Арктическое усиление глобального потепления".

Но тут в свою очередь возникает вопрос - а почему именно там? Главная версия - причина в альбедо, то есть отражательной способности разных поверхностей. Белые блестящие льды и снега Арктики по идее отражают солнечные лучи (и тепло вместе с ними) куда успешнее, чем земля или леса. Но из-за глобального потепления льды тают, спутники каждое лето фиксируют сокращение площади льда в Северном Ледовитом океане. И со снегом та же история. В итоге в Арктике становится больше темной поверхности - открытой воды и земли. Она поглощает солнечные лучи, вместо того чтобы отражать их, и усиливает потепление.