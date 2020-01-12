Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Известная актриса Рената Литвинова пострадала в аварии. Днём в воскресенье, 12 января, ее сбила машина. По информации «Комсомольской Правды», Литвинова встречалась с друзьями - артистка сегодня отмечает день рождения. После она решила прогуляться по центру города. По предварительной информации, актриса переходила дорогу по «зебре», когда в нее въехала иномарка.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь. В окружении актрисы «Комсомольской Правде» факт аварии подтвердили. По словам нашего собеседника, госпитализация не потребовалась.

- Ренате на месте оказали помощь. С ней сейчас все хорошо, переживать не о чем.

Характер полученной травмы не уточняется. В ГИБДД этот инцидент пока не комментирует. «Комсомолка» уточняет информацию.

Напомним, первой заметной работой Ренаты Литвиновой в кино стала роль жены военного в сериале «Граница. Таёжный роман». Другие заметные работы - в фильмах Алексея Балабанова «Мне не больно» и «Жмурки», а также в картинах «Generation П», «Диверсант», «Жесть». Также известна как режиссер и сценарист.