В сериале «Про Веру» свою первую главную роль играет дочь Константина Кинчева

Бешеный и необъяснимый успех сериала «Знахарь» (довольно скучная мелодрама вошла в тройку самых популярных по итогам 2019 года, в пиковые моменты сериал смотрели более 30% зрителей, находившихся у экранов вечером) с Даниилом Страховым в главной роли вынудил Первый канал длить удовольствие для публики и выставить вдогон еще один проект с актером в главной роли.

В сериале «Про Веру» пару Даниилу Страхову составила… Вера. Панфилова - дочь бессменного фронтмена «Алисы» Константина Кинчева. Не по блату! 28-летняя девушка не без усилий мамы давно уже влюбилась в театр, затем училась в Школе-студии МХАТ у Кирилла Серебренникова, поступила в ГИТИС на курс Сергея Женовача (нынешнего главы МХТ им. Чехова), а потом и в труппу Театра им. Маяковского, где играет до сих пор. Да и папа не раз выводил дочь на сцену, чтобы спеть вместе песню «Родина», - так сказать, приучал к успеху и любви к Отчизне. Хотя не всегда все шло гладко, поначалу Веру жестко завернули.

- На самом деле у меня вообще не было планов поступать в театральный, - признавалась Панфилова. - Были задумки, касающиеся МГИМО, факультета международной журналистики. Но моя мама очень хотела, чтобы я попробовала свои силы именно в театральном вузе и настояла: «Выучи басню, прозу и стихотворение, просто попробуй». Я попробовала: отправилась к Владимиру Андрееву на актерский факультет ГИТИСа и с треском провалилась с формулировкой: «Девочка совершенно не для этой профессии». Я разозлилась и сказала, что завтра же иду поступать в Школу-студию МХАТ.

Новый проект Веры, как несложно догадаться по многозначительному названию, о вере. Утраченной, правда. В себя, людей, любовь, мир в целом. Как обычно бывает в слезливых мелодрамах.

Героиня Панфиловой Вера пестует 16-летнего брата Сергея (Влад Новицкий) и учится. Родителей нет. Возраст у парня трудный, да и сам он - тяжелый человек. Словом, только слепая вера помогает девушке справляться с жестокой судьбой. Стоит ли удивляться, что сценаристы посылают навстречу Вере любовь и надежду. В виде респектабельного молодого бизнесмена Максима (Даниил Страхов). Прогулки по ночному Питеру, разведенные мосты, альковный дурман алиготе - всего этого достаточно неискушенной девушке, чтобы влюбиться в неизвестного человека. А Максиму - чтобы подвести девушку под цугундер. Непорядочный коммерсант ввязывает доверчивую любовницу в финансовую аферу, и она попадает под суд. Но это только вдохновляет Веру на новые подвиги. Она ворует у Макса пять миллионов долларов и с ними на кармане садится в колонию… Чтобы разработать план мести.

- Я совершенно не волновалась и не изводила себя вопросом: возьмут или нет? - уверенно заявила Вера Панфилова. - Как сказала однажды моя приятельница, «титры написаны на небесах», так что я спокойно принимаю и утверждения, и отказы. На съемочной площадке не пришлось осваивать ничего нового. Машину водить давно умею, да и стреляю неплохо. Раньше мы с папой часто ходили в тир, так что «десяточки» легко выбиваю.

«Про Веру».

Понедельник - четверг, 21.30, Первый.