Врачи пришли к выводу: чем хуже зрение, тем короче жизнь

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТАРЕЕТ

Число людей в возрасте старше 65 лет во всем мире сейчас втрое больше, чем было в 1980-м году. А к 2050 году количество жителей Земли преклонного возраста, по прогнозам экспертов, увеличится еще вдвое и составит около 1 млрд 549 млн человек. К этому времени каждый четвертый гражданин европейских государств будет в возрасте 65+. Одна из серьезнейших проблем для людей «серебряного возраста» - потеря или критичное ухудшение зрения. Об этом рассказали ведущие мировые эксперты на встрече со СМИ в рамках 19-го конгресса Европейского общества специалистов по заболеваниям сетчатки (EUREТINA).

- Продолжительность жизни в мире увеличивается. Но для большинства людей более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество, если человек нездоров и лишен самостоятельности, как, например, в случае потери зрения, - отметила генеральный секретарь Международной федерации по изучению проблем старения доктор Джейн Барратт. - Поэтому очень важно обеспечивать людям доступный скрининг (для ранней диагностики заболеваний. - Авт.) и эффективное лечение для сохранения и улучшения функционального состояния человека.

ЦИФРА

75% случаев потери зрения и слепоты можно предотвратить, утверждают эксперты Международного агентства по профилактике слепоты (The International agency for the prevention of blindness).

В ЗОНЕ РИСКА — БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ

Наблюдения показывают, что люди с серьезными нарушениями зрения живут меньше, говорят специалисты. Слабовидящие мало двигаются, что приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний; хуже ориентируются в пространстве, у них чаще возникают травмы. В том числе тяжелые повреждения, ухудшающие качество жизни и сокращающие ее продолжительность, такие как перелом шейки бедра.

Кроме того, потеря зрения и слепота нередко связаны с хроническими «возрастными» заболеваниями. В первую очередь — с диабетом 2-го типа. В нашей стране он входит в четверку заболеваний, являющихся самыми частыми причинами преждевременной смерти людей.

По данным международных исследований примерно у 35% больных диабетом развивается диабетическая ретинопатия (ДР). Это заболевание, вызванное повреждением кровеносных сосудов глазного дна. У возрастных пациентов также может развиваться другое опасное заболевание, поражающее сосуды глаза — возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Наряду с катарактой и глаукомой ВМД относится к числу самых распространенных патологий, приводящих к потере зрения.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР «ЧЕРЕЗ ШТОРЫ»

Макула (еще ее называют «желтым пятном») находится в центре сетчатки глаза. Именно в «желтом пятне» фокусируется световой пучок, благодаря чему мы видим четкие, ясные цветные изображения окружающего мира. В возрасте старше 65 лет, а также у более молодых людей, в частности, страдающих диабетом, могут развиваться дистрофические изменения макулы. Из-за этого зрение сначала становится нечетким, затуманенным. Больные видят будто через полупрозрачную штору. Возможны искривление, искажение предметов. Со временем возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия могут прогрессировать и в запущенных случаях приводить к полной потере зрения.

Существует несколько форм ВМД, самая опасная из них — так называемая влажная, или неоваскулярная ВМД. У таких больных «желтое пятно» повреждается вследствие чрезмерного роста новых кровеносных сосудов в сетчатке глаза. Эти сосуды – очень хрупкие и обладают повышенной проницаемостью, из-за чего развиваются отеки и кровоизлияния в макулу. Если не начать своевременное лечение такого состояния, люди могут потерять зрение безвозвратно.

- Более 80% пациентов с «влажной» формой ВМД при отсутствии необходимого лечения теряют значительную часть зрения в течение двух лет, - рассказали эксперты в рамках международного конгресса.

- Три из четырех больных полностью слепнут к концу третьего года после начала болезни.

- У половины пациентов с «влажной» ВМД одного глаза в течение 5 лет развивается заболевание второго глаза.

- В целом около 3 миллионов людей во всем мире страдают сегодня из-за слепоты, к которой привела «влажная» форма возрастной макулярной дегенерации.

ОСТАНОВИТЬ ЧРЕЗМЕРНЫЙ РОСТ СОСУДОВ

Изучая неоваскулярную форму ВМД, исследователи пришли к выводу, что «корень зла» лежит в чрезмерной выработке одного из белков нашего организма. Это так называемый фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Он играет важную роль в формировании кровеносных сосудов. Но при избыточном количестве VEGF начинается рост излишних, патологических сосудов в сетчатке глаза. Что приводит к утолщению сетчатки, появлению риска повреждения этих сосудов с развитием отеков и кровоизлияний (см. выше).

Ученые решили прервать «порочный» процесс, ингибируя, то есть замедляя рост новых сосудов. Для этого был создан особый класс препаратов, блокирующих VEGF в глазу. Образно говоря, такие препараты «обманывают» организм, связывая белок VEGF в тканях глаза и не давая ему запустить рост ненужных сосудов в сетчатке глаза.

- Среднее улучшение остроты зрения у пациентов к 12-му месяцу терапии составило плюс 5 букв по сравнению с исходным уровнем, при этом примерно у 30% пациентов отмечалось повышение на 15 и более букв, - рассказал на конгрессе о результатах одного из исследований руководитель офтальмологического отделения университетской больницы Бордо (Франция) профессор Жан-Франсуа Коробельник.

А КАК У НАС?

В России такое лечение сегодня тоже доступно, поясняют врачи-офтальмологи. Причем, пациенты вправе рассчитывать на него бесплатно, в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования). Для этого необходимо заключение лечащего врача-офтальмолога о медицинских показаниях для терапии. И направление в соответствующую медицинскую организацию, где проводятся инъекции.

Чтобы узнать подробности, включая алгоритм действий по шагам, любой пациент может проконсультироваться со специалистами своей страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС. То есть вы можете просто позвонить по телефону, указанному на полисе, и задать интересующие вас вопросы страховому представителю (так называются специалисты, уполномоченные помогать пациентам и защищать их интересы).

БУДЬ В КУРСЕ

Какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний глаз

- Ухудшение зрения при слабом освещении (в сумерках)

- Уменьшение яркости зрения

- Потеря периферического (бокового) зрения

- Затуманенное изображение (как будто пелена перед глазами)

- Искривление формы предметов

- Появление плавающих пятен перед глазами

- Проблемы при чтении - отдельные буквы как бы выпадают

При любом из этих симптомов нужно, не теряя времени, обращаться к врачу-офтальмологу.