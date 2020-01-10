2020-01-10T01:50:56+03:00
Наука

Лунное затмение 10 января 2020: астрономическое явление продлится около четырех часов

Лунное затмение 10 января 2020 станет самым глубоким из теневых затмений
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лунное затмение 10 января 2020: астрономическое явление продлится около четырех часовЛунное затмение 10 января 2020: астрономическое явление продлится около четырех часовФото: Александр КУЛИКОВ
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Лунное затмение 10 января 2020 станет первым в текущем году. Его можно будет увидеть на всей территории России, как обещают астрономы. Всего за предстоящие 12 месяцев ожидается шесть затмений. Два из них будут солнечными - кольцеобразное и полное, еще четыре- лунные, все они будут полутеневыми.

Астрономы обращают внимание, что лунное затмение 10 января 2020 будет самым глубоким и достигнет показателя в 0,92 лунного диаметра.

- Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени, - отметили в Московском планетарии.

Лунное затмение 10 января 2020 будет продолжаться четыре часа и четыре минуты. По данным специалистов, оно начнется в 20:08, а закончится в 00:12 по московскому времени. При безоблачной ясной погоде россияне смогут увидеть невооруженным глазом потемнение нижнего края лунного диска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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