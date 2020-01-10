Залез в здание по лесам: топ-менеджера Торгово-промышленной палаты РФ обокрали на 1,2 млн рублей

В Москве обокрали топ-менеджера Торгово-промышленной палаты России. Сотрудники объединения ушли на новогодние "каникулы", а вернувшись на рабочие места обнаружили продажу денег и украшений.

Утром в четверг в полицию обратился начальник службы безопасности. Он сообщил, что в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020-го кто-то проник в здание ТПП по адресу Москва, ул. Ильинка, д.5/2, открыл металлический сейф ключом и вынес 12 тысяч евро, а также несколько ювелирных изделий, после чего скрылся.

Правоохранители установили, что преступник поднялся на пятый этаж, воспользовавшись строительными лесами, после чего просто отжал пластиковое окно, ведущее в кабинет топ-менеджера. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 195 тысяч рублей.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, для расследования кражи привлекалась служебно-розыскная собака, однако результатов это не дало. В настоящий момент анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются собранные улики, а именно отпечатки рук вероятного воришки, следы подошвы его обуви и материи, дверца шкафа со следом орудия взлома, два ключа, четыре конверта и некая картонная коробка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее из квартиры в центре Москвы украли валюту и ювелирные украшения на сумму более 12 миллионов рублей. Неизвестные проникли в помещение путем подбора ключей, а потом еще и взломали сейф.