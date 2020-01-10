2020-01-10T10:12:08+03:00
Происшествия

Залез в здание по лесам: топ-менеджера Торгово-промышленной палаты РФ обокрали на 1,2 млн рублей

Из-за новогодних праздников о хищении денег и украшений из московского офиса стало известно лишь накануне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вид на Торгово-промышленную палату со стороны Биржевой площади.Вид на Торгово-промышленную палату со стороны Биржевой площади.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Москве обокрали топ-менеджера Торгово-промышленной палаты России. Сотрудники объединения ушли на новогодние "каникулы", а вернувшись на рабочие места обнаружили продажу денег и украшений.

Утром в четверг в полицию обратился начальник службы безопасности. Он сообщил, что в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020-го кто-то проник в здание ТПП по адресу Москва, ул. Ильинка, д.5/2, открыл металлический сейф ключом и вынес 12 тысяч евро, а также несколько ювелирных изделий, после чего скрылся.

Правоохранители установили, что преступник поднялся на пятый этаж, воспользовавшись строительными лесами, после чего просто отжал пластиковое окно, ведущее в кабинет топ-менеджера. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 195 тысяч рублей.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, для расследования кражи привлекалась служебно-розыскная собака, однако результатов это не дало. В настоящий момент анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются собранные улики, а именно отпечатки рук вероятного воришки, следы подошвы его обуви и материи, дверца шкафа со следом орудия взлома, два ключа, четыре конверта и некая картонная коробка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее из квартиры в центре Москвы украли валюту и ювелирные украшения на сумму более 12 миллионов рублей. Неизвестные проникли в помещение путем подбора ключей, а потом еще и взломали сейф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она влюбилась и сама к нему пришла»: что известно о «романе» оперного певца и 13-летней девочки из Новосибирска
Друзья солиста говорят, что у него была взрослая девушка, и он даже хотел жениться. А следователи тем временем изъяли постельное белье в доме артиста
Новости 24
Первую подлодку "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до конца января
Зеленский не исключает, что украинский Boeing-737 могли сбить ракетой
Российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
С завышенными тарифами за ЖКХ будут бороться штрафами
ЦБ отозвал лицензии у московского "Нэклис-Банка"
Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Черном море
Трамп объяснил, почему не уведомил Конгресс о ликвидации Сулеймани
Астролог рассказала о знаках зодиака — «хамелеонах»
Помпео: Сулеймани "планировал" атаки, но США не знают подробностей
Чижов считает, что со сменой руководства ЕС изменится отношение к России
Трамп назвал США "защитниками Европы от России"
Иран пригласил США поучаствовать в расследовании крушении украинского Boeing 737 в Тегеране
В Росгидромете объяснили, почему в России аномально теплая погода
В Белом доме прокомментировали резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану
Самой богатой женщиной Африки оказалась гражданка России по рождению
Украина выразила России протест из-за визита Путина в Крым
В конгрессе США одобрили ограничение прав Трампа на применение силы против Ирана
Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам взамен отставки
Forbes сообщил о появлении двух новых долларовых миллиардеров в России
WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА
Иран опроверг версии о попадании ракеты ПВО в рухнувший в Тегеране украинский самолет
Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Канадский премьер-министр заявил, что украинский Boeing сбит иранской ракетой
Лидер Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв местного парламента
Лидер Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения