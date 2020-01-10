В Москве сервис каршеринга оштрафовал девушку за фото другого человека с сигаретой

Эта история произошла с Ксенией ещё в ноябре. Вечером 12 числа девушка арендовала машину через приложение "Делимобиль". Поездка длилась недолго, всего 15 минут, девушка даже не выезжала за пределы Одинцова. Счёт за поездку составил меньше 90 рублей. Но, завершая аренду, Ксения и предположить не могла, что заплатит за эту услугу на 5 тысяч больше.

— 18 ноября мне пришло уведомление в мобильном приложении "Делимобиль", что у меня есть неоплаченный штраф за курение в автомобиле. Я стала звонить в службу поддержки, я была уверена, что это обычная ошибка, и сейчас все утрясется, потому что я вообще не курю. Но, к моему удивлению, они не стали меня слушать и убеждали, что именно я курила. В качестве доказательства они прислали фото с неизвестной мне курящей в машине женщиной, убеждая меня же, что это я. О том, что деньги были списаны с моей карты, я узнала случайно, когда поехала за покупками в магазин, на счёте оказалось недостаточно средств, — рассказала Ксения kp.ru.

Поездка на автомобиле каршеринга обернулась для девушки штрафом.

На фотографиях, предоставленных сервисом аренды автомобилей, за рулём действительно была девушка с сигаретой в руках. Оказывается, что у сервисов каршеринга существует такая практика, когда в службу поддержки случайные свидетели присылают фотографии нарушений правил эксплуатации арендованных авто. Таким образом пользователи приложения помогают поддерживать машины в порядке и сохранности. Сопоставив фото очевидцев и данные в приложении о пользователе и поездке, можно попробовать вычислить, кто оставил в машине мусор или повредил авто. Но, как оказывается, эта система отработана не до конца, и порой за поступки одного клиента ответственность может лечь на другого.

— В компании даже слушать ничего не хотят и всё равно утверждают, что это я. Даже после того, как списали штраф, мне закрыли доступ к аккаунту, я не могу посмотреть информацию в нём. Даже участковый, который принимал заявление у меня, сказал, что та девушка на меня не похожа. К тому же, с 2015 года у меня рыжие волосы, а на фото блондинка. Да и домов таких в Одинцове нет. Участковый тоже обратил внимания на дома, что это совсем не похоже на наш город, — поделилась Ксения с kp.ru.

Ксения пыталась выяснить у компании, где и когда было сделано фото того автомобиля с курящей девушкой за рулём, но никакой конкретики получить не смогла. В сервисе утверждают, что автомобиль находился на её маршруте. Теперь Ксения надеется, что полицейские помогут ей восстановить справедливость и вернуть списанные с карты деньги.

В самой компании kp.ru рассказали, что об этой ситуации они ничего не знают.