2020-01-10T14:07:04+03:00
Общество

Пропагандистам пора уже оставить 90-е в покое

Наш колумнист рассуждает о тяжелых буднях "талантливых людей"
Сергей МАРДАНжурналист
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Только идиоты могут думать, что пропаганда – это легкое занятие. Пропаганда - это серьезная работа для талантливых людей. Фото: Сергей Карпов/ТАССТолько идиоты могут думать, что пропаганда – это легкое занятие. Пропаганда - это серьезная работа для талантливых людей. Фото: Сергей Карпов/ТАСС
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Только идиоты могут думать, что пропаганда – это легкое занятие. Пропаганда - это серьезная работа для талантливых людей. На нее нужно брать самых лучших. Потому что, когда пропагандой начинают заниматься ленивые и посредственные прохиндеи, получается Ускорение, Перестройка, Гласность, а в итоге – «крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века». Из-за бездарных пропагандистов, которые в эпоху атомной промышленности и компьютеров продолжали повторять протухшие лозунги о ведущей роли пролетариата, и развалился Советский Союз.

Нынешние пропагандисты и спичрайтеры двигаются той же проторенной опасной дорогой и уже который год по любому поводу сравнивают современную Россию с «проклятыми 90-ми». Хотя то, что перестало быть актуальным еще 10 лет назад, сегодня вообще выглядит как надоевший и несмешной анекдот.

Людей не волнует то, что было 30 лет назад. Так устроена человеческая память и психика. Максимум – воспоминания 10 летней давности для 40-летних и 5 лет – для тех кому 30 и меньше. Все остальное – можно оставить историкам.

Постоянные апелляции к развалу и катастрофе 90-х, только для того, чтобы подчеркнуть блестящие достижения современной Российской Федерации, выглядят, в лучшем случае, глупо, а в худшем – цинично и подло.

Исходя из этой логики в 1986 году советским людям нужно было оглядываться на СССР образца 1956 года и говорить:

- Ура! Да мы почти коммунизм построили. Голода нет. Из бараков в отдельные квартиры переехали. Колхозникам паспорта дали и пенсии. «Машина времени» поет антисоветские песни и им за это еще и платят.

Отдел Пропаганды ЦК КПСС довольно долго так и думал.

Только советские люди не хотели сравнивать свою счастливую жизнь с 1956 годом и к излету советской власти ощущали себя настолько несчастными, что Горбачеву пришлось срочно начинать Перестройку.

Люди спрашивали, почему побежденная Германия и даже социалистическая Венгрия живет лучше народа-победителя. Почему в магазинах нет мяса и колбасы? Почему за сливочным маслом нужно ехать в Москву, а для того, чтобы купить мягкую мебель, нужна рекомендация парткома и профкома?

Туристическая поездка в какую-нибудь Чехословакию или Югославию гарантировала советскому человеку вечный комплекс неполноценности. Только поездка в Румынию могла как-то успокоить, потому румыны жили еще хуже, чем мы. И еще социалистические кубинцы. У них тоже были карточки на все продукты питания и «самая лучшая в Западном полушарии бесплатная медицина».

То же самое происходит в головах и сейчас. Пропаганда упорно пытается заставить российского гражданина сравнивать свою жизнь с Россией 1993 года и благодарить судьбу и начальство, а он не хочет. Он сравнивает сегодняшнюю Россию с Китаем, Турцией или Польшей 2020-го.

Это касается абсолютно всего. Дорог, мостов, работающих заводов, и конечно – холодильника и кошелька. И здесь – самое тонкое место, которое, как известно, всегда рвется. Телевизионный патриотизм на хлеб не намажешь. А когда сумма в платежке за квартплату переваливает за 7000 рублей при средней зарплате в 35 000, сюжеты об Украине начинают вызывать у рядового российского зрителя лишь нервные судороги.

Простых людей за легковерных глупцов не держать не стоит. Если уж чему нас и научили 90-е и то, что им предшествовало, так это тому, что телевизору верить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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