Как следователи «перепутали» строительство овощехранилища с кражей щебня

В Челябинской области «организованная преступная группировка» похитила залежи полезного ископаемого на 10 млн рублей. А именно – метаморфического щебня. При ближайшем рассмотрении его добыча оказалась строительством овощехранилища. Уголовное преследование по этому делу продолжается второй год.

Это я еще про одну метаморфозу не рассказал. У обвиняемых – той самой «ОПГ» – еще и технику с оборудованием изъяли как вещественные доказательства. Стоимостью 90 млн рублей. Часть оборудования – закуплена в лизинг, по которому выплачено больше половины. Потом, правда, разобрались: изъято с нарушениями, действия следователя признаны незаконными, он уволен за нарушения, технику вернули.

Один момент: вернули только часть имущества, и та – технически не исправна. Почему? А просто технику после изъятия передали прямому конкуренту обвиняемых.

«Преступная группировка» – это семья предпринимателей Прохоровых: муж, жена, взрослый сын. Занимаются добычей щебня и строительством. Когда-то начинали партнерский бизнес с другом. Но потом, как у Высоцкого, – «друг оказался вдруг». И стал конкурентом. И конкурировать решил жестко. Нормальная ситуация, жизненная.

Ненормально другое: почему отдельные чиновники, следователи, прокуроры в Челябинской области позволили «втянуть» себя в соревнования конкурентов? А факты говорят именно об этом. Предприниматель Прохоров подает заявку на добычу щебня на земельном участке, который у него в собственности. В 2015 году ему заявку одобряют и дают лицензию. Спустя год он подает следующую заявку: продлите лицензию на том же самом моем участке. А теперь – не дают! И тут же отдают право на разработку другой фирме.

Но в чем же суть уголовного дела? Что именно похитила «преступная группировка», раз расследование этого хищения длится уже четвертый год?

Версия следствия: семья предпринимателей Прохоровых добывала на двух земельных участках метаморфическую породу щебня – без лицензии. И тем самым причинила ущерб природным ресурсам Челябинской области на 10 млн рублей. Ну а раз семья – значит хищение было в составе организованной преступной группировки.

А вот вам факты:

– эти земельные участки – собственность Прохорова,

- есть заключения Министерства об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах этих участков,

– назначение участков законно и документально изменено на – предназначенное для строительства овощехранилища,

– там реально строится овощехранилище! И первая часть строения уже поставлена на кадастровый учет и зарегистрирована в установленном порядке.

Просто для овощехранилища рыли котлован под фундамент, вынутую почву складировали рядом. За что и поплатились. Не только материальным ущербом: изъятой техникой на 90 млн рублей, которую вернули в варварском состоянии. Но и свободой: жена провела под домашним арестом 2 месяца, муж и сын – по полгода.

Просто потому, что следствие «перепутало» добычу щебня со строительством овощехранилища.

Да, отстранен следователь, который возбудил дело и допустил десятки, мягко скажем, «нарушений». Да, ущерб по поводу техники, изъятой с нарушениями и возвращенной владельцам в неисправности, – рассматривается в арбитраже. Но уголовное дело не закрыли! Его передали в суд!

И да – мы, конечно же, поддержим предпринимателей в суде. И обращение в Генеральную прокуратуру РФ я тоже напишу. Это дело уже возвращалось судом обратно в прокуратуру на доследование. Убежден: его вернут еще раз, а потом закроют за отсутствием состава преступления.

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