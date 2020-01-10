Предлагавший взятку заму министра транспорта бизнесмен отправлен под домашний арест

Пресненским судом Москвы арестован на два месяца Владимир Колпаков. Этот гендиректор коммерческой организации, которая занимается сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта еще вчера был никому не известен. О существовании этого бизнесмена вряд ли узнали и мы, но...30 декабря Колпаков решил обратиться за покровительством к заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.

- Колпакову нужно было решить некоторые щепетильные вопросы, которые ему стали задавать контролирующие деятельность его фирмы организации, и он решил, что Токарев сможет его оградить от проверок, - пояснили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

Момент бы удобный: настроение было сказочным и все вокруг дарили друг-другу подарки. И Колпаков предложил заместителю министра транспорта 10 тысяч долларов, а еще, чтобы это не было похоже на взятку... бутылку водки "Белуга". И попросил у чиновника покровительства. Токарев обещал подумать над предложением, а сам обратился в Следственный комитет России.

Владимира Колпакова уже поместили под домашний арест, и предъявили обвинение по статье "покушение на дачу взятки в особо крупном размере". Кстати, подарочная бутылка водки "Белуга" стоит в магазине около 1,5 тысячи рублей.