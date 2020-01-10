2020-01-10T16:05:20+03:00
Происшествия

Предлагавший взятку заму министра транспорта бизнесмен отправлен под домашний арест

Владимир Колпаков хотел решить вопрос деньгами и бутылкой водки
Александр ВОСТРОВ
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Замминистра транспорта России Владимир ТокаревЗамминистра транспорта России Владимир Токарев
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Пресненским судом Москвы арестован на два месяца Владимир Колпаков. Этот гендиректор коммерческой организации, которая занимается сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта еще вчера был никому не известен. О существовании этого бизнесмена вряд ли узнали и мы, но...30 декабря Колпаков решил обратиться за покровительством к заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.

- Колпакову нужно было решить некоторые щепетильные вопросы, которые ему стали задавать контролирующие деятельность его фирмы организации, и он решил, что Токарев сможет его оградить от проверок, - пояснили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

Момент бы удобный: настроение было сказочным и все вокруг дарили друг-другу подарки. И Колпаков предложил заместителю министра транспорта 10 тысяч долларов, а еще, чтобы это не было похоже на взятку... бутылку водки "Белуга". И попросил у чиновника покровительства. Токарев обещал подумать над предложением, а сам обратился в Следственный комитет России.

Владимира Колпакова уже поместили под домашний арест, и предъявили обвинение по статье "покушение на дачу взятки в особо крупном размере". Кстати, подарочная бутылка водки "Белуга" стоит в магазине около 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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