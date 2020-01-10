2020-01-10T16:45:56+03:00
Политика

Дмитрий Медведев о снюсах и их аналогах: «Редкая гадость и дрянь!»

Премьер предложил запретить торговлю содержащими никотин смесями на всей территории Евразийского союза
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В подмосковную резиденцию премьера «Горки» в пятницу приехали глава МВД Владимир Колокольцев и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССВ подмосковную резиденцию премьера «Горки» в пятницу приехали глава МВД Владимир Колокольцев и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Одна из первых рабочих встреч премьера Дмитрия Медведева в новом году оказалась посвящена здоровью. В подмосковную резиденцию премьера «Горки» в пятницу приехали глава МВД Владимир Колокольцев и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они обсуждали проблему употребления россиянами, в том числе школьниками, жевательных смесей и леденцов с никотином.

Медведев признался, что сам лишь недавно узнал об инновационных никотиносодержащих продуктах.

- Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу, но самое главное - они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают, по сути, детей, которые используют, да и других людей на такого рода продукты. Редкая гадость! - заметил Медведев.

Напомним, что снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. Наказание, правда, не бей лежачего - всего лишь административный штраф. После запрета на рынке быстро стали появляться аналоги снюсов в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.

Как рассказала Анна Попова, Роспотребнадзор недавно устроил и изъял около миллиона единиц содержащей никотин продукции.

- Содержание никотина в одной такой конфетке - как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет. А употребление пяти или шести таких сигарет, если вес человека не более 50 килограмм, это практически летальная доза, - пояснила Попова.

- Любой шкед мог подойти и купить, сразу начать привыкать к никотину, - заметил Медведев.

Премьер предложил запретить никотиновые смеси на территории всего Евразийского союза.

- У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить, - сказал Медведев.

При этом он уточнил, что к лечебной продукции, которая помогает бросить курить, претензий нет.

Как рассказал Владимир Колокольцев, МВД уже подготовило законопроект о запрете содержащих никотин смесей. По его словам, в конце декабря полиция провела 23 тысячи проверок в регионах. И только за одни декабрьские выходные было установлено 400 сайтов, через которые торгуют этими смесями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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