Аэрофлот открывает новые возможности продаж авиабилетов

10 января пресс-служба Аэрофлота сообщила, что авиакомпания при внедрении нового стандарта дистрибуции авиаперевозок и дополнительных услуг NDC, разработанного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), получила сертификат четвертого уровня. Программа NDC (New Distribution Capability — англ. Новая дистрибуционная возможность) открывает авиакомпаниям новые технологические возможности продаж авиауслуг.

С помощью этой инновационной технологии Аэрофлот предоставляет более подробную и наглядную информацию о своем продукте, а также персонализирует предложение с учетом предпочтений конкретного клиента

Аэрофлот внедряет стандарт NDC с 2018 года, когда наравне с рядом глобальных авиаперевозчиков компания прошла сертификацию IATA третьего уровня стандарта NDC, что позволило существенно нарастить продажи авиабилетов.

Четвертый уровень дает возможность значительно повысить качество обслуживания пассажиров, а также включает дополнительные сервисы. Внедрение новых технологий позволяет оперативно выполнять такие операции, как обмен и возврат авиабилетов, и получать информацию об изменениях в бронировании, ускоряет перевод агентской сети на собственный канал продаж и способствует оптимизации расходов на дистрибуцию.

«Сегодня основной тренд в мировом бизнесе – персонализация услуг, поэтому повышение уровня стандарта NDC позволит Аэрофлоту максимально полно учитывать потребности своих пассажиров, - отметил генеральный директор Аэрофлота, член Совета управляющих IATA Виталий Савельев. - Широкое использование NDC подтверждает лидерство Аэрофлота в области цифровизации. Благодаря современным высокотехнологичным решениям расширяется спектр предлагаемого продукта, увеличивается эффективность работы компании. Дальнейшее внедрение инновационных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, - одна из ключевых задач Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года.

В авиакомпании отмечают, что внедрение новейшего стандарта дистрибуции авиаперевозок – лишь один из множества примеров продвижения инновационных решений IATA на отечественном рынке, которое отечественный авиаперевозчик активно осуществляет на протяжении трех десятилетий членства в Ассоциации.