"За три года просто сгорел": актер сериала "Воронины" Михаил Васьков в шоке от смерти сына

Настоящая драма разыгралась на глазах миллионов телезрителей. Актер Михаил Васьков, известный по фильму "Афоня" и сериалу "Воронины", узнал о смерти своего сына во время эфира у Дмитрия Шепелева.

У Михаила Васькова в 19 лет случился бурный роман с девушкой по имени Галина. Она жила в Самаре, куда на съемки приехал начинающий актер. Молодые люди встречались почти год и расстались после того, как Васьков узнал о беременности возлюбленной. "Я постоял, постоял и в общем смылся", - признался мужчина.

Бросив Галю, Михаил женился на актрисе Ольге Гаврилюк, но детей у них не было. В какой-то момент он вспомнил о своей самарской любви, стал искать женщину, но безуспешно. В итоге редакторы программы "На самом деле" устроили встречу Михаила и Галины. "На улице бы не узнал никогда", - смущенно отметил Васьков, после чего бывшие влюбленные обнялись.

Выяснилось, что заслуженный артист не мог найти Галю, так как она трижды меняла фамилию. В студии 64-летний Михаил Юрьевич узнал, что Галина родила от него сына, живет скромно и едва сводит концы с концами.

Женщина призналась, что не так давно вышла замуж в четвертый раз. Троих предыдущих мужей она похоронила. По словам героини, когда она повстречала актера, то была замужем первый раз. "Супруга сбила машина", - заявила она.

Вскоре Галя вновь отправилась под венец. От второго мужа она родила дочку. С ним женщина прожила 20 лет. "Он тоже погиб. Ехал на велосипеде по трассе. Сбила машина", - шокировала она признанием.

Третий ее муж умер от инфаркта. А пять лет назад не стало и сына, которого она родила от Васькова. Молодому человеку не было и 40. "Викентий работал шеф-поваром. Он очень любил женщину, с которой прожил десять лет. Однажды поехал в Белгород на заработки, а когда вернулся, узнал, что она вышла замуж. Он запил и в течение трех лет просто сгорел, умер. Такая моя карма", - со слезами на глазах поведала женщина.

Михаил Юрьевич после этих слов изменился в лице. Васьков вспомнил, как однажды экстрасенс огорошил его признанием. "Спросил у него: «Есть ли у меня дети?» Этот человек сказал, что есть, но мы никогда не увидимся. Очень жаль...", - только и смог вымолвить шокированный артист.