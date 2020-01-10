Конец эпохи гипермаркетов: Их заменят магазинчики у дома и службы доставки продуктов

Гипермаркеты, в которых можно купить, кажется, все: от пучка укропа до комода, уходят в прошлое. О своем намерении закрыть и переделать магазины «ангарного типа» один за другим заявляют крупнейшие торговые сети страны: «Лента», «Карусель», «Магнит». А все потому, что они не приносят денег — покупатели туда заглядывают все реже.

Кстати, такие же процессы идут по всему миру. Сокращает площади даже американский гигант Wallmart. И это та сфера, в которой у нас действительно получилось догнать Запад. Там-то гипермаркеты развивались с 1960-х, а у нас появились только в конце 1990-х.

Зато появились с помпой. Первый такой магазин — это был «Рамстор» - приехал открывать премьер-министр страны Виктор Черномырдин. Может, поэтому гипермаркеты долгое время воспринимались у нас не только как место, где можно купить продуктов, но и как способ провести время. Это же целый ритуал: составить список, всей семьей отправиться за покупками (часто на окраину города), побродить среди рядов, посмотреть на скидки и новинки… А когда гипермаркеты стали обрастать магазинчиками поменьше, формируя торговые центры, казалось, ловушка для покупателей захлопнулась.

Крупнейшие ретейлеры планируют отказаться от формата гигантских ТЦФото: Олег УКЛАДОВ

Но интерес иссяк — все-таки неделя за неделей смотреть на одни и те же помидоры, конфеты и сковородки скучно. На первый план вышла выгода. Но очень скоро сетевые магазины у дома смогли предложить скидки не хуже, а то и лучше. Большинство опрошенных компанией Nielsen россиян сказали, что не видят разницы в ценах в магазинах разных форматов.

Новое оказалось забытым старым. Просто вместо безымянного продмага на углу - «Пятерочка» или «Магнит». Четыре крупнейшие сети (добавим к двум упомянутым еще «Дикси» и «Красное и белое») за неполные 10 лет в пять раз увеличили число торговых точек в России. И практически убили гипермаркеты.

- «Большие коробки» тянут показатели вниз, а более маленькие форматы демонстрируют лучшие цифры, - признавался генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

Эта сеть решила заменить привычные гипермаркеты «суперсторами». В них упор будет сделан на ассортимент скоропортящихся продуктов, а сами точки будут находиться в черте города.

Неделя за неделей смотреть на одни и те же помидоры, конфеты и сковородки скучноФото: Алексей БУЛАТОВ

X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», планирует вдохнуть в гипермаркеты новую жизнь, переделав их в гастромаркеты. Это будет пространство не только с бесконечными полками, но и открытой кухней, кафе, пивным и винным баром. В таком формате уже работают несколько «Перекрестков», открытых на месте неудачных «Каруселей». В идеале это будет что-то похожее наделавшее немало шума в Москве «Депо».

Впрочем, значительную часть покупателей такими финтифлюшками в магазины уже не заманишь. Шопинг для них не досуг, а скучная рутина. Такие люди предпочитают покупать в интернете.

«Депо» показало Москве новый формат торговлиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегмент товаров повседневного спроса растет в онлайн-магазинах в среднем на 50% в год. При это средний чек обычно выше, чем традиционном магазине, - отметил глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Александр Шуркаев.

И это еще большинство россиян предпочитает заказывать через интернет непродовольственные товары. Продукты регулярно закупают онлайн только порядка 7%. Причем чаще других так поступают москвичи и петербуржцы.

- Формат гипермаркетов в целом сталкивается со сложностями, например, давлением со стороны онлайн-торговли, - сказал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. - Наш собственный онлайн-сервис растет активно и уже стал достойной альтернативой в части «закупок впрок».

Часть площадей кризисных гипермаркетов отдадут под другие магазины, а часть будут использовать под пункты сортировки интернет заказов. Ведь многие онлайн-магазины работают под той же маркой, что и традиционные: успешные службы доставки работают у «Перекрестка» и «О'Кей».