Самые страшные звёздные бюсты

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно рассказала в Инстаграме, как силиконовая грудь чуть не убила ее. Обычно звезды не так откровенны и стараются не распространятся о своих пластических операциях, тем более неудачных. Даже в Голливуде, где процедуры по увеличению бюста поставлены на поток, никто не застрахован от ошибок хирургов. Лопнувшие импланты, грудь разного размера, шрамы и рубцы после операций, неестественные формы — вот неполный список «косяков», с которыми сталкиваются решившие увеличить бюст красотки.

Мы вспомнили западных знаменитостей, чьи силиконовые прелести стали примером, к которому не стоит стремиться. Справедливости ради, некоторые в своих бедах виноваты сами - из-за желания выделиться или из-за того, что подсаживаются на пластику. Смотрим, изучаем и никогда так не делаем.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА

Лера угодила в больницу прямо перед Новым годом : 48-летняя телеведущая перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов. У нее прорвался левый имплант, и силикон распространился по всему телу.

- Силикон уже выливался минимум пять-шесть лет, - рассказывала Лера журналистам. - Начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Этот силикон оттуда просто выcкребали.

Телеведущая увеличила грудь поле рождения ребенка из-за того, что после кормления она потеряла форму. На фото - Лера в начале 2000-х.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Конечно, силиконовый бюст телеведущей выглядел идеально — снимок ее обнаженных прелестей как-то опубликовал в соцсетях бывший бойфренд Леры Сергей Лазарев. Зато теперь мы знаем, какой ценой достается эта красота: Кудрявцева выложила в Инстаграм гораздо менее привлекательную фотографию своих удаленных имплантов.

- Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания, а для понимания «катастрофы», - написала телеведущая.

Слева: снимок прекрасного бюста Леры как-то опубликовал в соцсетях Сергей Лазарев. Справа: ужасающей фотографией своих удаленных имплантов в Инстаграме поделилась сама Лера.

По словам Леры, вставить в грудь импланты она решила после рождения первого ребенка. Телеведущая кормила сына грудью, и бюст слегка потерял форму. Теперь Кудрявцева горько раскаивается в том, что когда-то решилась на пластику, и предостерегает всех женщин сто раз подумать, прежде чем делать операцию по увеличению или коррекции формы груди.

Пышные прелести Леры всегда приводили мужчин в восторг.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ТОРИ СПЕЛЛИНГ

Дочка одного из богатейших голливудских продюсеров, звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» никогда не испытывала недостатка в средствах на пластику. И вовсю этим пользовалась: свою первую операцию Тори Спеллинг сделала в 16 лет – это была коррекция носа. Потом Тори переделывала подбородок и другие части лица, хотя в первую очередь ей стоило бы заняться грудью.

Из-за деформированного импланта у Тори была заметная выемка на левой груди.Фото: EAST NEWS

Актриса поставила себе силиконовые импланты, которые через некоторое время сместились – да так, что выемку на левой груди стало здорово заметно. Но Тори было всё нипочём: в 2004 году звезда вышла замуж, родила четверых детей, и на переделку у нее просто не было времени. При этом актриса продолжала самоуверенно носить наряды с глубоким декольте.

Менять импланты актрисе было некогда - она вышла замуж и одного за другим родила четверых детей. Но продолжала носить наряды с декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От деформированного силиконового бюста Тори избавилась только в 2014 году, после того, как муж изменил ей, и она с ним развелась. К тому же срок годности ее имплантов истек. Предприимчивая Тори даже пластическую операцию превратила в реалити-шоу - она удалила силикон перед телекамерами.

ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН

За свою карьеру певица претерпела немало трансформаций: из сексапильной худышки она превратилась в пышку, а потом, сев на жёсткую диету, снова похудела. Видимо, стремительная потеря веса не прошло даром: силиконовый бюст сестры Майкла Джексона выглядел несколько подсдувшимся. По крайней мере, когда папарацци застали Джанет в ее особняке загорающей голышом, они были очень разочарованы.

Папарацци, снявшие Джанет топлесс, были разочарованы. Ее силиконовый бюст явно нуждался в коррекции.Фото: EAST NEWS

ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ

Оставив карьеру в группе «Spice Girls» и выйдя замуж за Дэвида Бекхэма, Виктория решила быть идеальной женой футболиста — по британским меркам. Она носила сексапильные наряды, обзавелась бронзовым загаром и увеличила грудь до четвёртого размера.

Виктория Бекхэм в молодости обзавелась силиконовыми "мячиками".Фото: EAST NEWS

Силиконовые прелести Вики торчали словно футбольные мячики, которые забивал в ворота ее муж. Вовремя осознав, что ее фигура выглядит некрасиво, Виктория распрощалась с большими имплантами и сделала еще одну операцию, уменьшив грудь до второго размера.

Виктория удалила силикон и живет с грудью аккуратного второго размера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОРТНИ ЛАВ

Вдова лидера «Нирваны» Курта Корбейна по молодости насовала себе силикон везде, где только можно, С годами имланты пришли в негодность. А вот желание обнажаться у стареющей поп-дивы не пропало. В итоге, когда на одной из вечеринок Кортни Лав задрала блузку и показала голую грудь, она здорово шокировала публику. Но не красотой своего бюста, а его странным видом: на снимке, сделанном папарации, заметно, что грудь у певицы какая-то неровная.

Кортни спьяну решила продемонстрировать соблазнительные формы. Но только ужаснула всех своим "гофрированным" бюстом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские таблоиди тут же окрестили ее бюст «гофрированным». Со временем Кортни избавилась от имплантов, о чем она с гордостью рассказала в интервью.

ТАРА РЕЙД

Звезда фильмов «Американский пирог» и «Большой Лебовски» - одна из самых известных жертв пластики в Голливуде. В начале 2000-х Тара решила увеличить бюст до второго размера, но что-то пошло не так. Мало того, что грудь выросла до третьего размера, так еще и сразу обвисла. Плюс ко всему живот актрисы после липосакции стал дряблым и начал собираться в гармошку при каждом удобном случае.

Хирург-двоечник сделал Таре грудь, которая тут же обвисла, и живот, собирающийся в гармошку.Фото: EAST NEWS

Тара запаниковала, перестала появляться на публике. У нее началась анорексия — актриса решила, что, похудев, избавится от проблемы. Привести фигуру в порядок ей удалось только десять лет спустя. Тара смогла вновь выйти на пляж в бикини только в 2015 году. Но следы от неудачной пластики так полностью и не исчезли с ее тела.

ПАМЕЛА АНДЕРСОН

Памела – одна из самых известных обладательниц силиконовых имплантов на планете. Благодаря пышной груди она оказывалась на обложке «Плейбоя» чаще, чем какая-либо другая модель в истории журнала.

Благодаря пышному бюсту Памела чаще других оказывалась на обложке "Плейбоя".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале карьеры у Пэмми был бюст четвертого размера, который она затем сменила на шестой. Но ходить с такими «арбузными» прелестями актрисе было тяжело, и она снова сделала операцию, вернув прежний четвертый.

Грудь Памелы выглядит неестественно - но ее поклонников это не пугает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но даже четвертый размер груди выглядит соблазнительно только в фотосессиях и на обложках журналов после фотошопа. Признаем, что в жизни бюст звезды смотрится неестественно, а местами и устрашающе.

Правда, прелести блондинки выглядели лучше на фотографиях, чем в реальной жизни.Фото: EAST NEWS

К тому же за операции Памела расплатилась красотой. Из-за пластики у нее деформировались соски. В этом убедились фотографы, снимавшие как-то модный показ британского дизайнера Вивьен Вествуд. У Памелы, ставшей на показе звездой номер один, на подиуме случайно обнажилась грудь - бюст звезды выскочил из тесного корсажа.

Во время модного показа грудь Памелы выскользнула из платья - и все увидели ее деформированный из-за пластики сосок.Фото: EAST NEWS

ВИКТОРИЯ СИЛЬВСТЕДТ

Пышная грудь Виктории Сильвстедт украсила собой немало постеров и обложек мужских журналов. Завоевав в 18 лет корону «Мисс Швеции», Виктория с тех пор не устает сниматься в купальниках и без них. Звезда сериалов «Мелроуз Плэйс» и «Спасатели Малибу» входила в десятку самых сексуальных блондинок планеты, а ее обнаженные формы стали «визитной карточкой» журнала Playboy.

Виктория выиграла на конкурсе красоты "Мисс Швеция". Правда, это было давно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, со временем силиконовая «начинка» ее бюста поизносилась, и грудь модели стала выглядеть не так безупречно, как раньше. Вокруг одного из имплантов кожа начала собираться складками. После того, как это несколько раз сняли папарацци, блондинка поспешила к пластическому хирургу — менять имлпанты на новые.

Когда папарацци запечатлели Викторию на пляже, ее бюст явно нуждался в замене.Фото: EAST NEWS

ВИВИКА ФОКС

Актриса, известная по фильму «Убить Билла», самоуверенно носила платья с глубокими вырезами даже тогда, когда ее импланты отчаянно нуждались в замене. Фотографы на красных дорожках раз за разом снимали выемку на правой груди актрисы - «спасибо» просевшему импланту. При бюсте такой формы Вивике стоило бы подумать о более закрытых нарядах.

Вивика Фокс не стеснялась "просевшего" импланта и ностила платья с глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

КЭТИ ПРАЙС

Британская модель к 41 году успел многое: родить пятерых детей, победить рак, написать с десяток книг, сняться для обложек почти всех мужских журналов, включая «Playboy» и «Maxim», стать звездой реалити-шоу и получить титул самой сексуальной женщины Великобритании.

Кэти Прайс была одной из самых известных и скандальных моделей Британии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже в 7 лет она снималась в рекламе одежды, а в 20 сделала первую пластику груди, увеличив ее сначала до четвертого размера, а потом и до шестого.

На 41-летней красотке живого места нет от пластики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 23 года шутки ради Кэти пошла на выборы и стала кандидатом в депутаты британского парламента. В своей предвыборной программе она обещала, в том числе, и бесплатную коррекцию груди для своих избирательниц. «Выборы — это так скучно, я просто пытаюсь привнести в них немного веселья», - объясняла она в камеры теленовостей.

Кэти перекроила себе все - от носа и губ до груди и бедер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэти просто помешана на пластике: она перекраивала в себе все - увеличивала губы, делала липосакцию живота и бедер, скорректировала нос. А уж импланты в груди она меняла бессчетное количество раз. Если посмотреть ее снимки крупным планом, нетрудно увидеть заметные шрамы вокруг ее силиконовой груди — следы от пластики.

Шрамы от пластических операций видны на ее груди невооруженным глазом.Фото: EAST NEWS

В июле 2019 года Кэти едва не умерла из-за пластики. Она отправилась в Турцию, где в одной из клиник Стамбула ей сделали бесплатную замену имплантов, подтяжку лица и липоскацию. Но во время операции врачи занесли модели инфекцию. Все швы на ее теле воспалились и сильно болели, из них сочился гной, а лицо после подтяжки буквально отваливалось от черепа. Процесс заживления занял несколько месяцев, и Кэти так и не удалось восстановить былую красоту.

Кэти раз за разом совершенствовала свою внешность - ей казалось, что она недостаточно хороша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня она живет в комнате своей подруги, которая приютила ее после банкротства. Прайс лишилась дома — его отобрали за долги в 800 тысяч фунтов. Потеряв красоту, модель упустила все источники заработка, не смогла платить по кредиту, и банк забрал ее особняк.

Модель снималась для мужских журналов и реалити-шоу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О былых фотосессиях мечтать не приходится — сегодня Кэти забавы ради делает снимки для Инстаграма. Разумеется, с фильтрами.

Сегодня о былых фотосессиях приходится только мечтать - Кэти так и не восстановила свою красоту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЭЛИЗАБЕТ СТАРР

Звезда фильмов для взрослых так и оставалась бы широко известной в узких кругах любителей клубнички, если бы не ее лопнувшая грудь. Один из имплантов Элизабет Старр прорвался и едва не убил ее. Старр зарабатывала на жизнь благодаря гигантской груди - каждый из ее имплантов весил по 3 килограмма. Ну а как еще выделится в индустрии развлечений, когда тебе уже 47 лет? Только став фриком. Или секс-бомбой.

Элизабет Старр чуть не убили ее импланты.Фото: EAST NEWS

Одна из ее «бомб» и взорвалась. Элизабет ходила с имплантами старого типа, наполненными полипропиленом. Все попытки усовершенствовать бюст наталкивались на отказы врачей, которые сейчас по закону не имеют права работать с имплантами подобного размера.

Звезда фильмов для взрослых забила тревогу, когда заметила. что из соска на ее груди начала сочиться жидкость. Плюс ко всему у женщины развилась инфекция. Элизабет пыталась лечить ее в домашних условиях, но это не помогло. К концу четвертой недели ее грудь была ярко красного цвета и сильно болела. Женщина была смертельно напугана – она боялась, что бюст просто убьет ее.

Каждый имплант звезды фильмов для взрослых весил 3 килограмма.Фото: EAST NEWS

В виду экстренного случая хирургам все же пришлось вмешаться и заменить ей импланты на более современные. Но при условии, что она снимется в реалити-шоу о пластической хирургии. Так к Старр и пришла мировая слава.