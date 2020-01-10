У самого Солнца, возможно, есть еще одна планета

В пятницу пришло официальное сообщение о том, что астрономы впервые нашли астероид, который кружится внутри орбиты Венеры. Эта новость вам кажется заурядной? На самом деле, это – настоящая «бомба», которая может «взорвать» теорию относительности Эйнштейна. Но по порядку.

Пространство между Солнцем и Землей долгое время считалось «чистым» - ни астероидов, ни пыли. Говорили, что наше светило своим гигантским жаром и энергией отбрасывает от себя все лишнее. Только две большие планеты, Меркурий и Венера, чудом удержались, именно потому, что они крупные. Соответственно, ученые ничего в этом пространстве и не искали. К тому же наблюдать эту область крайне сложно. Солнце очень близко, тусклые объекты не видны.

И вот весной прошлого, 2019 года, сразу две группы астрономов сообщили, что обнаружили два гигантских пылевых облака, одно на орбите Меркурия, другое на орбите Венеры. Оба открытия были сделаны случайно. Исследователи рассматривали фотографии околосолнечного пространства, полученные со спутников. Их цель была – доказать, что никакой пыли возле Солнца нет. По иронии судьбы оказалось, что эту пыль могли бы найти намного раньше. Но специалисты были так уверены, что никакой пыли около Солнца нет, что старательно вычищали с фотографий все, напоминающее пыль. То они думали, что это блики, то другие какие-то помехи, в общем, всегда находились причины истину подретушировать. Но в августе 2018 года к Солнцу отправился аппарат «Паркер». Очень хотелось, чтобы он передавал четкие снимки, и специалисты наконец-то принялись внимательно изучать, что это за блики и марашки. И вдруг поняли, а пыль-то настоящая, в природе существует, а не на объектив фотоаппарата налипла! Подняли старые фотографии с других спутников – в самом деле, два кольца пыли, как раз по орбитам Меркурия и Венеры.

B августе 2018 года к Солнцу отправился аппарат «Паркер»Фото: EAST NEWS

Тут же встал вопрос, откуда эта пыль взялась. Тут упорней всех оказалась группа, которая открыла кольцо пыли вокруг Венеры. Эта группа принялась строить математические модели. Сначала подумали, что пыль «спустилась» из внешних областей Солнечной системы. Компьютер посчитал, нет, говорит, так не может быть. Перепробовали еще с десяток вариантов, и решили рискнуть. А что если около Венеры крутятся какие-то, нам не известные, астероиды, они сталкиваются, и производят эту пыль? Сделали математическую модель: предположили, что 4,5 миллиарда лет назад около Венеры было 10 тысяч астероидов. Остались как «строительный мусор» после формирования Венеры. Уцелеют ли такие астероиды, доживут ли до нашего времени? Компьютер посчитал, и выдал: да, 800 астероидов из этого количества уцелело бы до нашего времени. Так в марте 2019 года в авторитетном «Astrophysical Journal Letters» появилась статья-призыв: надо искать астероиды около Венеры.

Чуть меньше года прошло. Четвертого января этого, 2020 года телескоп (не самый большой в мире, просто хороший телескоп) обозревал звезды, которые были едва видны в сумеречном сегменте около Солнца. И вот он, объект, которого там быть не должно! Тут же сообщили всей научной общественности. Другие группы исследователей подтвердили. Компьютер вычислил орбиту. Она целиком лежит внутри орбиты Венеры. Астероиду дали номер 2020 AV2, поняли, что его размер примерно два километра. Кстати, каким образом, ведь диск такого маленького тела не рассмотреть? По его блеску и по расстоянию до него. Отражательная способность астероидов известна. Стало быть, зная блеск и расстояние, можно понять и размер. Конечно, приблизительно. Может, астероид темнее среднего (тогда он намного больше) или светлее (тогда меньше), но с точностью процентов до пятидесяти оценку размера сделать можно.

А что если около Венеры крутятся какие-то, нам не известные, астероиды, они сталкиваются, и производят эту пыль?Фото: EAST NEWS

Теперь начинается настоящая охота! Исследователи направляют свои телескопы в неприятный для наблюдений сумеречный сектор неба. Кто знает, сколько там астероидов на самом деле? Но дело даже не в спортивном интересе. А в том, что эти открытия переворачивают наши знания о самых глубоких основах бытия и, возможно, подвергают сомнению теорию относительности.

Чтобы понять, какая тут связь, мысленно переместимся в 1840 год, когда известный астроном, директор Парижской обсерватории Франсуа Араго поручил великому математику Урбену Леверье «разобраться с Меркурием». Меркурий показывал странности в своей орбите, причину которых никто не мог понять. Он обратился по адресу: Леверье словно на кончиках пальцев чувствовал «пружины», которые двигают планеты, и именно он чуть позже откроет Нептун. Он укажет, где должна находиться планета, туда направят телескопы, и вот она! Но с Меркурием что-то не задалось.

Леверье проанализировал орбиту Меркурия, сформулировал новую теорию его движения, но она драматическим образом расходилась с наблюдениями. Леверье поднапрягся, и в 1859 году выдвинул новую гипотезу. На этот раз она точно сходилась с наблюдениями. А основывалась она на том, что еще ближе к Солнцу, чем Меркурий, есть еще одна планета, Вулкан. Она-то и отклоняет Меркурий.

Что ж, все принялись искать Вулкан. Долго искать не пришлось. В том же 1859 году Леверье получает письмо от любителя астрономии Эдмонда Лескарбо, который видел, как Вулкан шел на фоне Солнца! Похоже, любителю можно было верить. Во-первых, он много раз видел, как мимо Солнца шел Меркурий, опыт у него был. Во-вторых, он сначала принял черную точку за обычное солнечное пятно, то есть был непредвзят, специально ничего «открывать» не собирался. В 1860 году Леверье официально заявляет: Вулкан открыт, а любителю дают орден.

Эйнштейн сформулировал свою теорию относительности. Он показал, что все странности Меркурия объясняются именно его теориейФото: Shutterstock

А дальше странное. Больше «тот» Вулкан никто наблюдать не может, не дается он, зато отовсюду идут сообщения о каких-то других «вулканах». Их видят то на фоне Солнца, то рядом с ним во время солнечного затмения. Оказалось, на фоне Солнца постоянно что-то летает. Про НЛО тогда и думать не могли, так что просто разводили руками. Некоторые наблюдения были сделаны очень опытными людьми, таких наблюдателей сейчас, пожалуй, и нет. Сегодня астрономы полагаются на фотоаппараты и компьютеры, а тогда – на свои глаза. Трудно отделаться от ощущения, что в те годы астрономы тоньше понимали небо и были в прямом смысле прозорливее.

Эта лихорадка кончилась так же неожиданно, как началась. Эйнштейн сформулировал свою теорию относительности. Он показал, что все странности Меркурия объясняются именно его теорией, и планета Вулкан «не нужна». Дескать, Солнце около себя искривляет пространство-время, и в эту воронку Меркурий проваливается. Сейчас, когда очередной «знаток науки» на Ю-Тьюбе заявляет, что нашел воронку в пространстве-времени, чудаку сразу предлагают проследовать в компанию к магам и астрологам. Но когда про такие воронки говорит Эйнштейн… Все удовлетворились и Вулкан искать перестали.

И вот четвертого января этого года, возможно, открывается совершенно новая страница в познании всего, что нас окружает. Вы спросите – ну, нашли двухкилометровый камень, что с того? Теперь как минимум понятно, что «вулканы», которых наблюдали в XIX веке, были не обманами зрения, а вот этими самыми астероидами, которые кружатся почти впритык к Солнцу. Что, в свою очередь, в разы повышает вероятность того, что великий Леверье был прав: Вулкан, большая планета, существует. Она окружена свитой малых тел, и именно она отклоняет Меркурий. А это, в свою очередь, означает, что все встает с ног на голову: теперь уже теория относительности для объяснения странностей Меркурия не нужна. Верна ли вообще эта теория? Все эти искривления пространства-времени, парадоксы близнецов и прочие релятивистские штуки? Хороший вопрос, но пока ясно только одно. Когда ученые найдут неуловимый Вулкан, а это может случиться быстро, встанет вопрос о пересмотре теории относительности. А с ней и всю систему надо менять, как шутили сатирики в конце 1980-х. И, может, даже возвращать в науку эфир, гипотетическое сверхвещество, которое Эйнштейн тоже «отменил» своей теорией, и в пользу существования которого накапливаются, хотя и смутные, экспериментальные доказательства. Так двухкилометровый камень может перевернуть наши знания об устройстве всей Вселенной.