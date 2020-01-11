С праздником, спасатели природы!

Игорь Воробьев, главный специалист по развитию Воронежского природного биосферного заповедника им.Василия Пескова

Заповедники и национальные парки – это особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения. Это проверенный временем способ сохранить наиболее значимые и красивые природные ландшафты нашей страны со всеми их обитателями.

Дата выбрана не случайно. Более 100 лет назад, 29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. по новому стилю) в России был создан первый в истории страны заповедник общегосударственного значения – Баргузинский. Под особую охрану была взята значительная территория, примыкающая к северо-восточному побережью озера Байкал (сегодня это Республика Бурятия).

Основной целью создания заповедника было сохранение и восстановление численности знаменитого баргузинского соболя – одного из главных на тот момент природных ресурсов Сибири.

После революции 1917 года деятельность эта была продолжена, были созданы Астраханский (1919), Ильменский (1920), Кавказский (1924), Кедровая падь (1924), Галичья Гора (1925), Воронежский (1927) и другие заповедники.

Сегодня федеральная система особо охраняемых территорий продолжает развиваться и включает 108 заповедников, 64 национальных парка и 60 государственных природных заказников.

Благодаря деятельности этих организаций многие виды животных, такие как уссурийский тигр, леопард, снежный барс, зубр, сайгак, бобр и другие были спасены от прямого уничтожения человеком. Численность многих видов была восстановлена до промыслового уровня.

Система федеральных ООПТ создана по географическому принципу, охватывает все природные зоны и является несомненным природоохранным достижением нашей страны.

И все это было бы невозможно без целеустремленных и увлеченных людей, обеспечивающих функционирование и развитие этих территорий. В последнее время к этой работе, кроме профессионалов, подключается все больше волонтеров самых разных возрастов и профессий.

Наш Воронежский заповедник не только в ряду старейших, перешагнувший свое 90-летие. Он разработчик многих уникальных технологий по сохранению редких видов флоры и фауны. В том числе - единственной в мире технологии искусственного разведения бобров, что позволило заново заселить ими всю Россию, Европу и Америку. Существование бобрового питомника в Воронежском заповеднике неразрывно связано с династией Лавровых. У истоков содержания бобров в неволе стоял Леонид Сергеевич Лавров — заслуженный зоотехник России, бобровед с мировым именем, который 56 лет жизни отдал изучению биологии и экологии бобров, их содержанию и разведению. С середины 1950-х в питомнике работала (а в 1980-е годы была заведующей) его жена — Надежда Ивановна Лаврова. И более тридцати лет за работами Лавровых следил, помогал, чем мог, писал о них обозреватель «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков. Можно и его по праву считать сподвижником в деле восстановления в мире бобровой популяции.

Дело родителей продолжил сын — Владимир Леонидович Лавров, который уже более 35 лет возглавляет научную и зоотехническую работу в питомнике. За изучение биологии бобра и вклад в восстановление его ареала и запасов Л.С. Лавров в начале 90-х годов стал лауреатом Госпремии СССР (в заповедной системе такую оценку своей деятельности получил еще один человек — М.А. Заблоцкий - за аналогичные работы по зубру в Приокско-Террасном заповеднике).

В марте нынешнего года Воронежский заповедник отметит 90-летие Василия Пескова, имя которого с гордостью носит уже шестой год. Готовятся большие программы празднования юбилея, в которых примут участие и наши коллеги из многих других ООПТ, большинство их Песков объездил, писал о них, снимал телефильмы, защищал от чиновничьего произвола. Ждем гостей со всей России.

Поздравляем сегодня всех коллег и просто неравнодушных к сохранению национального природного достояния наших граждан с Днем заповедников и национальных парков!