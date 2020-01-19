Голова болит из-за... плоскостопия

Эксперты уверяют, что только три процента проблем со стопами имеют врожденную природу. Остальные мы приобретаем в течение жизни, причем, по большей части, в детстве и отрочестве. О здоровье стоп, взаимосвязи плоскостопия и различных заболеваний знает наука подиатрия (не путать с педиатрией).

Во всем виновата цивилизация

- Человеческая стопа – уникальный по сложности и красоте механизм: 28 косточек, 31 сустав, мышцы, сухожилия, рецепторы, своды... Природа предусмотрела все, чтобы человек уверенно сохранял равновесие и легко передвигался по самым разным поверхностям – упругому песку и почве, лесным опушкам и горным склонам, - говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии, директор компании «Подиатр». - Но наступила цивилизация... Она успешно закатала все естественные поверхности в асфальт, бетон и прочие продвинутые покрытия, а человеческие ноги заключила в жесткую, статичную, а порой и просто невыносимую, проще говоря «модную» обувь. В такой обстановке уникальный потенциал стопы остался практически невостребованным, а то что не используется, как правило, приходит в негодность.

В итоге почти 70% жителей развитых стран страдает сегодня различными деформациями стоп и прежде всего – плоскостопием. Плоскостопие в свою очередь прочно удерживает сомнительную славу первопричины развития нарушений опорно-двигательного аппарата, а за ним – сбоев в работе внутренних органов, системах лимфотока и кровоснабжения, формирования болевых синдромов различной локации, в том числе головных болей.

Человеческая стопа – уникальный по сложности и красоте механизмФото: GLOBAL LOOK PRESS

Разные причины для боли

По данным многочисленных медицинских исследований, головные боли, так же как боли в коленях или спине, нередко появляются из-за проблем со стопами. Причем проявляется это уже на ранних стадиях развития плоскостопия. И в зависимости от деформации стопы, причина головных и других болей может быть разной.

1. Неправильная нагрузка.

Из-за деформации стоп мышцы ног подвергаются избыточной нагрузке. Также перегружаются позвоночный столб, околосуставные мышцы. Пытаясь среагировать правильно, мозг начинает подавать сигналы о дополнительных вбросах веществ для расширения сосудов – это провоцирует мигрени.

Боли в спине нередко появляются из-за проблем со стопами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Нарушенная осанка.

Плоскостопие нарушает осанку, а такие нарушения – доказанная причина почти четверти всех болевых синдромов в организме, в том числе, конечно, и головных болей. В шейном отделе от деформаций позвоночника страдают артерии, снабжающие мозг. В результате «кислородного голодания» начинает болеть голова.

3. Стопа перестает ловить отдачу.

Плоская стопа уже не в состоянии гасить микроудары, и каждый шаг буквально отдается в голове: все эти микросотрясения достаются на долю мозга и тоже приводят к мучительным болям в голове.

- Каким бы странным это ни казалось, но связь между деформациями стопы и головными болями прямая! – подчеркивает Ольга Чижевская. - Так что стоит задуматься, а не пора ли начать регулярно делать гимнастику для ступней, пересмотреть свои обувные запасы. И, конечно, поддержать стопы современными индивидуальными ортопедическими стельками. Это избавит вас от головной боли – и в прямом, и в переносном смысле.