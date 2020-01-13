Директор московской школы наняла бывших учеников, чтобы убить жену любовника

Какие же же яркие мексиканские страсти порой выплескиваются из телевизоров на улицы Москвы! Накануне «Комсомольская Правда» сообщила, что полиция задержала троих участников нападения на жену муниципального депутата Светлану Хананишвили. Женщину несколько раз ударили ножом в шею. Но она чудом выжила. Оказалось, это было покушение на заказное убийство. Многих удивило, что среди троицы задержанных оказалась директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова. Какой же у нее мотив?!

- Выяснилось, что Маслова ранее была любовницей мужа Светланы - муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананишвили, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Около полугода назад парочка рассталась. Маслова этот разрыв, насколько известно, сильно переживала. И задумала устранить соперницу физически. Вероятно, она надеялась, что после этого Михаил к ней вернется.

По версии следствия, 35-летняя Василиса Маслова стала заказчицей нападения.

34-летняя Василиса Маслова больше десятка лет отработала в разных столичных школах, преподавала иностранные языка (в ее багаже помимо английского немецкий, Французский и японский), разработала несколько авторских методик. Интересно, что в качестве киллеров женщина придумала привлечь своих бывших же учеников.

Напомним, вместе с Масловой были задержаны 21-летний студент РЭУ имени Плеханова Николай Фролов и его 20-летняя подруга Ирина Погарченко. Когда-то Василиса Андреева преподавала им «Ландон из зэ кэпитал» и вот это все...

В деталях сейчас разбираются следователи.

Светлана Хананишвили по-прежнему находится в больнице на вентиляции легких.

Михаил Хананашвили является муниципальным депутатом по Академическому району Москвы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Следственном комитете рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

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О нападении на 37-летнюю супругу Светлану на улице Шверника в полицию сообщил Михаил Хананашвили. Но прежде он доставил жену в больницу.

- Мужчина позвонил 9 января в дежурную часть около 20.45. С его слов, жена возвращалась домой вечером 9 января. На нее напал неизвестный. Нанес ей колото-резаные раны. Женщина упала там же на улице Шверника и сразу позвонила мужу. Он выбежал из дома, на улице супругу уже окружили люди, которые вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве. (подробности)