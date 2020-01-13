2020-01-13T13:43:23+03:00
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Дети, жены и песни Максима Дунаевского

Как на ТВ отметят юбилей знаменитого кинокомпозитора
Глеб ГУБАРЕВ
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Максим Дунаевский со своей седьмой женой Мариной, дочерью Полиной (на переднем плане) и приемной дочерью Марией.Максим Дунаевский со своей седьмой женой Мариной, дочерью Полиной (на переднем плане) и приемной дочерью Марией.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Максим Исаакович наверняка не раз иронично улыбался, слыша жаркие дискуссии о том, отдыхает ли природа на детях талантливых людей. Его отец, несомненно, вписал свое имя в культурную историю нашей страны, но вряд ли кто-то рискнет поспорить с тем, что сын великого Исаака Дунаевского в чем-то папе уступает. Автор музыки к 70-ти с лишним фильмов, создатель чуть ли не всех главных отечественных киномюзиклов ("Д’Артаньян и три мушкетёра", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Карнавал", "Ах, водевиль, водевиль…"), он по праву носит звание народного артиста России и считается одним из лучших отечественных композиторов.

Можно ли сказать, что в личной жизни Дунаевский столь же успешен, как и в своем творчестве? А вот это вопрос спорный. И авторы нового документального фильма «Любовь нечаянно нагрянет» (Первый канал, 19 января, 15:45) попытаются понять, почему незадолго до юбилея композитор расстался со своей седьмой женой Мариной, с которой прожил 20 лет. Откровенное интервью с самим Дунаевским, с его экс-супругой, с детьми, Полиной и Марией, а также с внебрачной дочерью Алиной - все это и многое другое ждет нас в фильме.

Также к юбилею артиста, который отмечался 15 января, приготовлены еще два телепроекта, которые мы увидим 19 января на канале "Культура" - "Линия жизни" (17.40) и "Романтика романса" (18.35).

ИСТОЧНИК KP.RU

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