Возможна операция на гортани: звезду "Фабрики звезд" увезли в больницу в Москве

Не успели поклонники Алексея Кабанова прийти в себя после скандала с обвинениями в адрес певца в рукоприкладстве, как звезда "Фабрики звезд" опять угодил в неприятную ситуацию. Солист группы "Корни" был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Алексей Кабанов обратился к врачам из-за проблем с гортанью. Сейчас 36-летний артист находится на обследовании. Вполне возможно, что вокалисту потребуется операция, пишет "Пятый канал".

Напомним, что в декабре 2019 года певец угодил в скандал. Домработница Елена Фидякова заявила, что солист группы "Корни" жестоко избил ее, а после запер в карцере на три дня. Все это время, по словам женщины, ее кормили объедками и даже не пускали в туалет.

"13 ноября он приехал с гастролей. Я, как обычно, убиралась в доме, но забыла включить подогрев пола в ванной. Он прибежал с бешеными глазами, начал орать, что теперь простудится. Несмотря на мои оправдания, Алексей ударил меня по лицу", - шокировала откровением женщина в эфире шоу "На самом деле".

По ее словам, от ударов она упала. А после певец приказал ей встать и идти в комнату на нижнем этаже, которая оборудована под карцер. Фидякова уверяет, что провела взаперти три дня. "В этом карцере не было даже туалета. Мне приносили только стакан воды и маленькое блюдечко с остатками из холодильника", - со слезами поведала она.

В качестве доказательства своих слов помощница предоставила видео, которое тайно сделала повар семьи. Там есть кадры, на которых Елена предстает с огромным синяком на лице. Теперь Фидякова требует от артиста компенсацию за моральный ущерб в размере миллиона рублей.

Солист группы "Корни" сильно удивился обвинениям в свой адрес. "Я такой дури вообще никогда в жизни не слышал. Это никакой не карцер, а обычная кладовая, которая ведет в гараж. Ну допустим, что я запер ее, но внутри же есть кнопка, которая открывает ворота", - заверил певец.

В результате все точки над i расставила проверка. Выяснилось, что женщина лгала, когда говорила об избиении и оскорблениях, а также придумала историю с заточением. "Могу ли я говорить о том, что Алексей намеренно запер вас на три дня в помещении, которое вы называете карцером? Ответ «да» - ложь. Никто вас нигде не запирал", - резюмировал полиграфолог.