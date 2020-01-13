2020-01-13T17:09:03+03:00
Звезды

«Очки за 90 тысяч, кошелек за 40»: Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида на четверть миллиона

Народная артистка рассказала, что воришка умыкнул ее сумочку с тележки для багажа [эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Инна Чурикова.Актриса Инна Чурикова.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы Инны Чуриковой, улетевшей в Испанию в конце декабря, оказались омрачены неприятным инцидентом. 29 декабря около часу ночи, находясь в мадридском аэропорту, актриса обнаружила пропажу свой кожаной сумки вишневого цвета. Вещица не из дешевых - стоимостью 30 000 рублей, но главное, что в ней находились деньги и документы.

- Артистка путешествовала с семьей — мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном: все трое лишились загранпаспортов, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. - Кроме того, в сумке находился кошелек марки «МиуМиу», который Инна Михайловна оценила в 40 тысяч рублей, 300 евро и 50 тысяч рублей наличными, шесть банковских карт, «Айфон 6» (еще 30 тысяч) и очки марки «Сваровски» - их цена 90 тысяч.

Таким образом, украденное имущество актриса оценила в 240 тысяч рублей плюс около 20 тысяч валютой. Воришка оказался ловким: ни Инна Михайловна, ни ее муж и сын не заметили, как он умыкнул сумочку. На вопрос, как такое могло случиться, актриса лишь пожала плечами:

- За 10 минут до кражи сын положил сумку на тележку для багажа, при этом предусмотрительно накрыл ее сверху пальто супруга. Больше мы ее не видели, - рассказала Чурикова в отделе московской полиции.

Известно, что улететь домой в Россию семья смогла лишь после обращения в посольство. Между тем, никто из пострадавших происшествие не комментирует: на звонки прессы все трое членов семьи не берут трубки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медведев рассказал о главной задаче журналистов
Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений
МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта
«Дылда» не попала в список номинантов на премию «Оскар».
В Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли при крушения украинского Boeing
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Пользователи сервиса MAPS.ME могут найти контейнеры для сбора одежды нуждающимся в пяти российских городах
Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью
Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию
Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме
Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей
Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки
Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу