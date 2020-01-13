«Очки за 90 тысяч, кошелек за 40»: Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида на четверть миллиона

Новогодние каникулы Инны Чуриковой, улетевшей в Испанию в конце декабря, оказались омрачены неприятным инцидентом. 29 декабря около часу ночи, находясь в мадридском аэропорту, актриса обнаружила пропажу свой кожаной сумки вишневого цвета. Вещица не из дешевых - стоимостью 30 000 рублей, но главное, что в ней находились деньги и документы.

- Артистка путешествовала с семьей — мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном: все трое лишились загранпаспортов, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. - Кроме того, в сумке находился кошелек марки «МиуМиу», который Инна Михайловна оценила в 40 тысяч рублей, 300 евро и 50 тысяч рублей наличными, шесть банковских карт, «Айфон 6» (еще 30 тысяч) и очки марки «Сваровски» - их цена 90 тысяч.

Таким образом, украденное имущество актриса оценила в 240 тысяч рублей плюс около 20 тысяч валютой. Воришка оказался ловким: ни Инна Михайловна, ни ее муж и сын не заметили, как он умыкнул сумочку. На вопрос, как такое могло случиться, актриса лишь пожала плечами:

- За 10 минут до кражи сын положил сумку на тележку для багажа, при этом предусмотрительно накрыл ее сверху пальто супруга. Больше мы ее не видели, - рассказала Чурикова в отделе московской полиции.

Известно, что улететь домой в Россию семья смогла лишь после обращения в посольство. Между тем, никто из пострадавших происшествие не комментирует: на звонки прессы все трое членов семьи не берут трубки.