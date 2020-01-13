"Сорвалась на сладенькое": Елена Летучая в белом бикини показала увеличившийся бюст

Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым отправилась на отдых в США. Влюбленные уехали в Майами. Эффектная телеведущая катается на кабриолете по побережью и принимает солнечные ванны. Конечно же, в бикини.

Елена Летучая по праву считается одной из самых красивых ведущих на российском телевидении. 41-летняя красавица может похвастаться пышными формами и невероятно длинными ногами. А один из последних снимков звезды экрана произвел настоящий фурор.

Бывшая ведущая программы "Ревизорро" похвасталась выгодной прибавкой в весе. Она разместила смелое фото в белом бикини. Вот только знаменитость выставила себя в блоге не полностью, а самую выдающуюся часть своего идеального тела.

elenapegas Два плюса в этом точно есть

"Сорвалась на сладенькое в Новый год. Два плюса в этом точно есть", - кокетливо подписала пикантный кадр звезда.

Поклонники стали обсуждать увиденное. И если мужская половина пришла в восторг от увеличившегося в размерах пышного бюста красавицы, заявив, что от него невозможно отвести глаз. То дамы засыпали Елену вопросами, один из которых звучит так: "Как сделать, чтобы лишние килограммы откладывались в грудь, как у вас?".

elenapegas Елена Летучая отдыхает в Майами

Телеведущая свой секрет раскрывать не стала. Известно, что Летучая - адепт правильного питания и спорта. Поэтому она может похвастаться тройной фигурой и гладкой кожей без целлюлита.