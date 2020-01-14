2020-01-13T22:45:49+03:00
Общество

От какой «Брауншвейгской» лучше отказаться: где нашли нитраты и ДНК лошади

Эксперты Роскачества исследовали популярную сырокопченую колбасу
Анна КУКАРЦЕВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты Роскачества проверили 29 торговых марок сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» из 15 регионов России (по цене от 745,7 до 1762 рублей за килограмм). Искали токсичные вещества, антибиотики и нитраты, вредные микробы.

Как показало исследование, большинство проверенных марок – качественные и безопасные: микробиология в норме, нет тяжелых металлов и ГМО. Не нашли в сырокопченой колбасе превышений по содержанию обязательного для этого продукта нитрита натрия (E250 – консервант и фиксатор окраски). Правда, в трех марках есть следы антибиотиков, но в ничтожных количествах, что допускает техрегламентом Таможенного союза.

Но все же назвать отличной ни одну марку «Брауншвейгской», увы, нельзя.

Чем грозят нитраты

По результатам испытаний в «Брауншвейгской» пяти торговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. В трех случаях - это следовые количества, которые допускает техрегламент (не более 250 мг/ кг). Но в двух марках эксперты обнаружили превышение максимально допустимого уровня: содержание нитрата натрия (Е251) в марке «Дымов» оказалось 462 мг/кг. И «Фамильные колбасы» - 290 мг/кг.

Конечно, чтобы получить какой-то ощутимый вред даже от превышенного количества нитрата натрия, нужно съесть не меньше 10 кг колбасы за один раз, что мало вероятно. Но все же излишнее злоупотребление этой добавкой может спровоцировать скачки давления. Впрочем, тот же эффект вызовет любовь и ко всем другим колбасным изделиям, а не только к «Брауншвейгской» (из-за большого количества соли многие колбасы, особенно сырокопченые, не рекомендуются для ежедневных трапез гипертоникам, детям до трех-пяти лет и людям с болезнями почек).

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нашли лошадь и курицу

Эксперты также проверяли колбасу на наличие «чужеродных» ДНК, в числе которых ДНК лошади, овцы и кукурузы. В продуктах трех торговых марок обнаружены ДНК лошади. Однако объяснение этому весьма простое: в мясных цехах на одном и том же оборудовании изготавливается разная продукция. Например, сначала делают колбасу из конины, а затем – продукты из свинины и говядины. Потому ДНК лошади запросто можно будет обнаружить в свино-говяжьей колбасе.

Куда больше в колбасе курицы: ее ДНК обнаружили в «Брауншвейгской» 24 торговых марок из 29 проверенных. В большинстве случаев это следовые количества (то есть микрочастицы, как и с лошадью), за исключением колбасы под торговой маркой «СССР». Анализ показал, что производитель этой колбасы действительно добавляет в нее мясо птицы, но при этом нарушены маркировка: производитель не сообщает о наличии курицы в составе продукта.

Как выбрать самую вкусную сырокопченую колбасу, эксперты рассказали перед праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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