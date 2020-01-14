Крепкий рубль, профицит бюджета и стабильность

Ушедший 2019-й был на удивление спокойным. Ни резких колебаний курсов валют, ни глобальных встрясок на мировых биржах. Ну разве что торговая война США и Китая пощекотала нервы глобальным инвесторам. Но на российских реалиях все происходившее почти не отразилось. Все было стабильно. Даже слишком. Примерно то же самое ждет нас и в 2020-м. Хорошо это или плохо? Сложно сказать...

СРАВНИТЕЛЬНО ДОРОГАЯ НЕФТЬ

Зависимость от углеводородов у нас снижается, но сырьевые товары все еще приносят в казну львиную долю доходов. И хотя о докризисных ста долларах за баррель остается лишь мечтать, в правительстве научились обходиться меньшим - даже при стоимости бочки «черного золота» в $50 мы останемся в плюсе. В этом году нам подфартило еще больше. В среднем по году нефть стоила выше $60 за баррель.

Одна из главных причин - соглашение России и картеля ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Экспортеры нефти не первый год договариваются держать добычу на низком уровне. И это создает нужный баланс спроса и предложения на мировом рынке. Пока на него не смогло повлиять даже растущее производство сланцевой нефти в Штатах.

БОЛЕЕ КРЕПКИЙ РУБЛЬ

В этом году наша валюта оказалась крепким орешком. Доллар по итогам года потерял 4%, а курс евро снизился на 11%. И это несмотря на продолжающиеся санкции западных стран. Отчасти помогла дорожающая нефть, но не только. Скорее повлиял весь комплекс финансово-экономических мер правительства и Центробанка. А также действия регуляторов Америки и Евросоюза. Федеральный резервный банк США стал снова снижать учетную ставку (до 1,75% годовых), а в Старом Свете ее опустили до нуля еще три года назад. И поднимать не собираются. Все это приводит к удешевлению доллара и евро по отношению к другим валютам, в том числе к рублю.

Прогноз на 2020

Девальвации в этом году не предвидится. Это самое главное. Аналитики считают, что резких изменений курса не будет. А если и будут, то в положительную сторону.

- При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи 65 рублей за доллар, - считает Михаил Поддубский, главный аналитик ПСБ банка. - При сохранении текущих вводных ожидаем консолидации пары вблизи этого уровня.

- Участники рынка полагают, что в первой половине года укреплению рубля будет способствовать довольно дорогая нефть и политика Центробанка, которая направлена на повышение интереса инвесторов к российскому долгу, - считают аналитики «Альфа Форекс». - Но к концу года тенденция может развернуться. При таком сценарии курсы доллара и евро попробуют взять планку в 64 и 72 рубля соответственно.

ЭЙФОРИЯ НА БИРЖЕ

Уходящий год на Московской бирже стал одним из самых доходных в истории. Росли в цене практически все ценные бумаги. А щедрая дивидендная политика приятно удивила даже бывалых инвесторов. Вложения и в акции, и в облигации принесли положительный результат. Индекс МосБиржи (куда входят ценные бумаги крупнейших российских компаний) прибавил 28,5%. Это в четыре раза выше средней ставки по банковскому депозиту.

Прогноз на 2020

- Ожидать повторения такой доходности в следующем году вряд ли рационально, но в базовом сценарии мы ожидаем, что положительная тенденция на российском рынке сохранится, - считает Михаил Поддубский. - Дивидендная доходность российских акций заметно превышает доходность гособлигаций (ОФЗ) и близка к доходности корпоративных облигаций (7 - 10% годовых. - Ред.). Такая ситуация говорит о сохранении недооценки российских акций относительно текущего уровня ставок.

Другими словами, частные инвесторы вне зависимости от стоимости акций только за счет дивидендов могут рассчитывать на доходность выше, чем по банковским вкладам. А дополнительную доходность обеспечит налоговый вычет. Он позволяет вернуть 13% от вложенных средств (но не больше 400 тысяч рублей в год) при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

СКАЗАНО

«Я бы не стал связывать укрепление рубля с оптимизмом. Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый нами низкий уровень инфляции. Усиление рубля - это очень хорошо, когда за этим стоит быстрый рост производительности. Однако, если укрепление обусловлено низким спросом, это значит, что мы упускаем выгоду, которую могли бы получить, будь внутренний спрос выше. Центробанк снижает ставку рефинансирования, что впоследствии, надеюсь, выразится в положительных тенденциях касательно спроса».

(Глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН - в интервью Russia Today в конце декабря.)

Глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН.

ДЕШЕВЕЮЩИЕ КРЕДИТЫ

К слову, российский Центробанк, наоборот, часто ругают за слишком жесткую денежно-кредитную политику. И это вполне оправданно с точки зрения развития экономики. Чем выше ключевая ставка, тем крепче курс рубля, но тем хуже условия для заемщиков. Кредиты получаются очень дорогими. При низкой инфляции и плохом платежеспособном спросе занимать деньги невыгодно. А это отражается на росте экономики.

В конце 2018 года ЦБ поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,75% годовых. В регуляторе побоялись, что рост НДС с 18 до 20% повлечет за собой всплеск инфляции. Но его практически не было. Поэтому с июня Центробанк начал довольно быстро возвращать статус-кво и даже пошел на рекорд. Всего ключевую ставку в прошлом году снижали пять раз (см. графику). Таких высоких темпов эксперты не припоминают с 2015-го. Но повлиять на рост экономики в прошлом году такое смягчение политики ЦБ уже не смогло.

Прогноз на 2020

Большинство экспертов считают, что в этом году Центробанк продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики. Возможно, в первые месяцы регулятор возьмет паузу, чтобы посмотреть, не вылезет ли инфляция за прогнозные границы.

- Воздействие происходит постепенно. Накопленный эффект уже принятых решений по ключевой ставке будет проявятся в течение всего года, поэтому может потребоваться время для оценки целесообразности дальнейшего снижения, - пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в конце прошлого года.

Резких движений эксперты не прогнозируют. По мнению аналитиков Bloomberg, к концу года ставка может опуститься до 6% годовых. А в Газпромбанке и «ВТБ Капитале» считают, что еще ниже - до 5,5%.

РОСТ ЧИСЛА САМОЗАНЯТЫХ

В прошлом году фискальная нагрузка на бизнес продолжала расти. Во-первых, вырос один из главных бюджетных платежей - налог на добавленную стоимость (НДС). Это принесло в казну полтриллиона рублей дополнительных доходов. Но решение властей большинство экспертов посчитали ошибочным. Острой нужды поднимать ставку не было, а нагрузка на бизнес увеличилась серьезно. Что и отразилось на низких темпах роста экономики (об этом ниже).

Во-вторых, появился налог на профессиональный доход. И это скорее положительный пример. Налог на самозанятых ввели в четырех пилотных регионах: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. По последним данным ФНС, в системе зарегистрировались 300 тысяч человек. На конец ноября общий задекларированный доход составил 32 млрд рублей. А налоговые платежи превысили миллиард.

Прогноз на 2020

Налог на самозанятых многие воспринимали скептически. Мол, утопия. Никто в здравом уме не будет самостоятельно платить за себя налоги, если не будет контроля. Оказалось, нет. Ответственные налогоплательщики нашлись. Как и желающие среди губернаторов ввести у себя подобный режим. Ведь сборы от него идут в региональный бюджет. С июля 2020 года экспериментальный режим распространят еще на 19 субъектов Федерации.

СПРАВКА «КП»

Кто такой самозанятый

Это микропредприниматель или человек, получающий доход от побочной деятельности. Человек должен работать сам, без привлечения наемных сотрудников. Свои доходы самозанятые указывают добровольно - в специальном мобильном приложении «Мой налог». Инспекторы никого не проверяют. Налог на полученный доход начисляется автоматически: 4% при оказании услуг физлицам и 6% при оказании услуг юрлицам. Потолок дохода для самозанятых - 2,4 млн рублей в год. Самые распространенные профессии: водитель такси, репетитор, консультант и рантье.

ВЫВОДЫ

Если посмотреть на нашу экономику сквозь призму статистики, окажется, что мы живем чуть ли не в идеальной стране. Судите сами, в прошлом году у нас был тройной профицит.

1. Бюджетный. Доходы казны на три триллиона рублей превысили расходы.

2. Платежный. Наши резервы превышают наши долги.

3. Торговый. Мы экспортировали больше товаров, чем завезли в страну.

Это действительно хорошо. Мало какая страна в мире может похвастаться такими характеристиками. Большинство развитых экономик живут в долг да еще и с перманентным дефицитом бюджета. А мы смогли добиться финансовой стабильности. И дивиденды эта политика дала именно в прошлом году.

Причин несколько. Самые главные:

- относительно высокая цена на нефть (выше $60 за баррель);

- рост собираемости налогов (на 8% по сравнению с прошлым годом);

- жесткое бюджетное правило (сверхдоходы от продажи «черного золота» стоимостью выше $42 идут в Фонд национального благосостояния).

Но при всей этой магии цифр самый главный показатель остается практически на нуле. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) находится вдвое ниже среднемировых отметок. За прошлый год экономика страны выросла всего на 1,3%. А что нас ждет в этом?

Прогноз на 2020

В июле Фонд национального благосостояния наконец-то наполнится достаточным количеством денег. Такой прогноз еще осенью сделал первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Правительство давно ставило задачу держать там не меньше 7% ВВП в ликвидных средствах (то есть тех, которые можно быстро использовать в случае кризиса). Излишки начнут вкладывать в развитие экономики.

Рост ВВП должен чуть ускориться. Как прогнозируют в Минэкономразвития, до 1,7%. Это лучше, чем было. Но все равно не бог весть что. Для сравнения, мировая экономика вырастет вдвое сильнее - на 3,4%. Даже США прибавят 2%, а Китай увеличится сразу на 6%. Чтобы не отстать, объем инвестиций в России нужно резко наращивать, считают эксперты. Жить по средствам - это хорошо. Но пора выходить из зоны комфорта.