7 перспективных тенденций в сфере энергетики

Рынок электроэнергии - один из самых технологичных в мире. Причем отрасль крайне разношерстная. С одной стороны, есть базовые активы. Это крупные станции на традиционных источниках, которые производят львиную долю электричества. С другой, есть инновационная надстройка. Это возобновляемые источники энергии и инновационные решения, которые применяются, в частности, для повышения энергоэффективности. Какие основные тенденции в этой сфере? И не отстает ли от этого «технологического паровоза» Россия? Представляем вам обзор основных тенденций.

Рост спроса на энергию

Как ни странно, у отрасли большой потенциал. Уровень электрификации в мире составляет 80%. Спрос на энергию устойчиво растет за счет развивающихся стран Азии и Африки. Там свет проводят в отдаленные сельские районы. В развитых странах, электрифицированных на 100%, свои стимулы. В частности, массовое развитие сегмента гибридных и электромобилей. Но даже несмотря на этот тренд, рост потребления примерно вдвое отстает от роста мировой экономики.

Экологичность сырья

В мире растет спрос на природный газ. А это один из самых чистых видов энергии. Плюс совершенствуется выработка электроэнергии на угольных станциях. Все чаще используется технология «чистого угля», когда выбросы в атмосферу снижаются почти до нуля. И наконец, растет доля ядерной энергетики. Этот процесс даже прозвали «ренессансом». Несмотря на трагедию в Фукусиме, многие страны продолжают наращивать долю АЭС в своих энергобалансах.

Развитие ВИЭ

Тренд последних лет - увеличение мощностей ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Энергию воды человек использует давно. Но у ГЭС есть свои недостатки. В частности, огромные капитальные затраты на строительство плотин и большие территории, которые приходится затапливать. Плюс не во всех странах есть достаточно мощные реки для этого. У солнечных батарей и ветряных установок таких недостатков нет, но есть другие. Тем не менее большинство развитых стран стараются увеличить долю этих видов ВИЭ. В основном для того, чтобы стать независимыми от поставщиков энергоресурсов, в частности газа и угля.

Умные технологии

Энергокомпании повышают внутреннюю эффективность и снижают издержки. Управлять электротехническим хозяйством накладно. Но с развитием технологий это становится проще и дешевле. К примеру, если раньше бригады постоянно выезжали на плановый осмотр сетей, то сейчас их отправляют только по необходимости. Всю информацию о состоянии энергетической инфраструктуры компании получают удаленно - с помощью датчиков.

Энергоэффективность во всем

Еще один экологический тренд. В условиях ограниченности ресурсов все более актуальным становится бережливое потребление. Энергии это тоже касается. Большинство бытовых приборов становятся мощнее, но потребляют все меньше электричества. До нуля этот показатель, конечно, не снизится. Но процесс усовершенствования как самих технических устройств, так и технологий их использования продолжается. В совокупности они дают кумулятивный эффект. К примеру, можно поставить энергоэффективные лампочки в подъезде и одновременно с этим установить датчики движения, которые будут включать их только на то время, которое необходимо.

Сам себе электростанция

Многие жители развитых стран выбирают путь независимости от поставщиков электроэнергии. Устанавливая у себя солнечные батареи или небольшую ветряную установку, они получают собственную генерацию. И при желании могут даже продавать выработанную энергию в общую систему. Правда, большинство домовладельцев до сих пор используют комбинированный вариант электроснабжения. Собственная генерация используется по максимуму, но в случае плохой погоды (если пасмурно или штиль) можно запитаться от основной энергосети.

Супераккумуляторы наступают

Это, наверное, самое ожидаемое изобретение в сфере электроэнергетики. Оно должно полностью трансформировать отрасль. Сейчас хранить энергию в больших объемах невозможно. Батарейки и пауэр-банки подойдут для небольших гаджетов. Для промышленных масштабов технологии пока не доросли. Но это самое приоритетное направление развития электроэнергетики. Поэтому в перспективе в этой сфере возможен прорыв. Обнадеживает, что проблемой озадачился и инновационный гений Илон Маск. Его команда уже несколько лет создает супераккумулятор. Американский изобретатель, как правило, не берется за проекты, которые не будут востребованы в ближайшей перспективе. Так что наблюдаем дальше...

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Вкладывать или нет?

Константин Карпов, эксперт БКС Экспресс

Основные плюсы и минусы инвестиций в акции компаний электроэнергетики.

Плюсы

Рынок электроэнергии более-менее стабилен. Потребление устойчиво и растет по мере развития экономики. Даже в кризисные годы оно падает всего на 2 - 3% и восстанавливается на протяжении 1 - 2 лет. Этим обусловлены «защитные» свойства сектора.

В развитых экономиках сектор является дивидендным. Стабильная инвестпрограмма способствует увеличению выплат акционерам. В развивающихся экономиках, наоборот, акцент смещен в пользу роста потребления, поэтому энергетические компании являются «историями роста», а не «денежными коровами».

На российском рынке электроэнергетики инвестиционную активность генераторов стимулируют программами гарантированного возврата инвестиций. Повышенные платежи за мощность и рост тарифов позитивно сказываются на показателе возврата на инвестиции в таком консервативном секторе.

Относительная защита от инфляции. Тарифы на покупку электроэнергии для физлиц и на передачу электроэнергии индексируют в пределах инфляции или выше ее значений. Однако для принятия решения о покупке необходимо рассматривать все аспекты эмитента, включая долговую нагрузку и инвестпрограмму.

Минусы

Из-за перманентно высоких капитальных затрат компании с высокой долговой нагрузкой чувствительны к ужесточению денежно-кредитных условий в экономике. Быстрый рост ставок больно бьет по котировкам.

Компании сектора в основном оперируют на внутреннем рынке. Прибыль получают в рублях. При этом часть капитальных затрат у компаний валютные. Во время ослабления рубля акции большинства энергетиков спросом не пользуются.

Наименее привлекательны акции сбытовых компаний. Некоторые находятся в трудном финансовом положении. Если субъективно, выстроенная система взаимоотношений в отрасли больше благоволит производителям электроэнергии и тепла.

Большое число генерирующих и сетевых компаний являются государственными или квазигосударственными. Это может влиять на стремление совета директоров и менеджмента обеспечить рост стоимости бизнеса и капитализации. Приоритетом справедливо являются стабильность поставок, социальная ответственность и поддержка локального рынка труда.