Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Ольга Бузова и ее избранник отдыхают в Таиланде: певица увезла своего бойфренда Давида Манукяна в самый дорогой отель на Пхукете. Певица и ее жених поселились на частной вилле с бассейном, аренда которой стартует от сотни тысяч рублей за ночь. Артистка наслаждается отдыхом у теплого моря, меняя один купальник за другим, и демонстрируя идиллию с возлюбленным. Тем временем у поклонников Бузовой закралось подозрение, что этот праздник жизни оплачивает отнюдь не Давид Манукян. Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама. И в одном из видео ведущая «Дома-2» признается, что организация их отдыха действительно полностью лежит на ней. В ролике Ольга рассказала, что оплачивает их питание и досуг.

В Сторис Ольга опубликовала видео, в котором она уговаривает Давида пойти пообедать.

- Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит? – ворчит певица.

- Не хочу движуху, - бурчит в ответ ее избранник.

- Ну, мы поедем обедать? – спрашивает Бузова.

- Нееет, опять обедать, - возмущается Манукян. – Только не обедать. Вечно обедать, ужинать, завтракать.

- А кто меня будит с криками: «Оля, закажи завтрак, я есть хочу. Кто?» - возмущается певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/754528" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова рассказывает, что организует на отдыхе досуг и питание для Давида Манукяна..

При этом в Сторис избранник певицы позволяет себе публично обсуждать ее вес. По мнению Манукяна, Ольга очень много ест и, соответственно, чересчур много весит. В Инстаграме жених Бузовой поделился видеороликом, снятым в бассейне. Взяв Олю на руки, Давид посетовал, что она слишком тяжелая. А после за обедом блогер упрекнул певицу в чрезмерно обильном рационе. По мнению Манукяна, Ольге следует сесть на диету и не есть так часто.

В ответ на оскорбления возлюбленного Ольга только смеется. Певица настолько влюблена в Давида, что смотрит сквозь пальцы на колкие замечания, которые он отпускает в ее адрес. Поклонники в комментариях обсуждают отношения пары и делают вывод, что блогера, скорее всего, интересуют только деньги его избранницы. Не секрет, что Ольга зарабатывает гораздо больше бойфренда, поэтому может позволить себе оплачивать элитный отдых на лучших курортах.

Давид раскритиковал Ольгу за лишний вес. Блогер поднял телеведущую на руки и проворчал, что она слишком тяжелая. А потом сказал, что она слишком много ест. Фото: Инстаграм.

К слову, в Таиланд влюбленные прилетели после того, как отдохнули на горнолыжном курорте в Куршевеле. Правда, заснеженные вершины Франции встретили Манукяна не слишком благосклонно. Катаясь на склонах, блогер повредил руку.