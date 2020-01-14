2020-01-14T11:02:45+03:00
Происшествия

Семью финалистки "Битвы экстрасенсов" ограбили в Москве

Мошенники обманули мужа известного медиума на 400 тысяч рублей
Иван РУНЕВ
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Жертвами преступников стали экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Гажиенко и его жена финалистка "Битвы экстрасенсов" Диларам СапароваЖертвами преступников стали экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Гажиенко и его жена финалистка "Битвы экстрасенсов" Диларам СапароваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хищение крупной суммы денег с рассветного счета супружеской пары произошло еще до новогодних отпусков, правда из-за предпраздничных сует заметить пропажу удалось лишь недавно. Жертвами преступников стали экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Гажиенко и его жена финалистка "Битвы экстрасенсов" Диларам Сапарова.

Злоумышленникам удалось взломать личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию вызовов и сообщений с телефона Алексея, а затем похитить деньги с его расчётного счёта.

— 20 декабря поступило заявление о хищении денежных средств с расчётного счёта. Сумма ущерба составляет 400 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, — сообщил kp.ru источник

Алексей Гажиенко пришёл на проект "Дом-2" ещё в 2011 году, на тот момент ему было 23 года. Диларам Сапарова победила во втором сезоне шоу «Битва Экстрасенсов» в Казахстане в 2009 году, решила испытать свои силы в российском шоу и приехала в Москву. Диларам считает себя медиумом в 7 поколении, она утверждает, что экстрасенсорные способности проявились у неё в 13 лет. В 2014 году Алексей Гажиенко и Диларам Сапарова зарегистрировали свои отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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