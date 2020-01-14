Адвокат Александр Сергеев удалил свой пост про «Столото»

Как только стало известно имя обладательницы новогоднего миллиарда (ей стала Надежда Бартош), в интернете и ряде СМИ активно стали раскручиваться конспирологические версии. Их главный посыл – этого не может быть!

А столичный адвокат Александр Сергеев в своей ленте в Instagram показал текст заявления, в котором он требует от налоговиков провести проверку деятельности «Столото». Сергеев до этого не раз писал заявления и жалобы на известных людей, например, на дрессировщика Эдгарда Запашного, футболиста Артема Дзюбу, певицу Аллу Пугачеву, о чем можно узнать из его Instagram.

Теперь подвернулось «Столото». Но, стоило тому выступить с официальным опровержением, как адвокат оперативно удалил все посты со своей страницы в соцсетях.

Как заявляют в «Столото», распространитель лотерей приветствует любые проверки со стороны надзорных и контролирующих органов, которые «станут подтверждением честности проведения новогоднего розыгрыша «Русского лото» и всех розыгрышей государственных лотерей в России».