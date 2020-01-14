«Красиво рушится британская корона!»: Жириновский предрек развал монархии

Славящийся своими сбывающимися прогнозами и очень не любящий Англию (ее он всегда обвинял в главных бедах России) Владимир Жириновский уверен, что британская монархия долго не проживет.

- Британская монархия потихоньку начинает рассыпаться. Молодежь устала от бабушки-королевы, от миллиона правил, они хотят сами зарабатывать, сами хотят решать, как жить. Но как красиво британская корона рушится! Красиво, добровольно. А у нас последнего царя расстреляли без суда и следствия, в подвале. Итог один: все монархии рухнут, но разные подходы, - предрек он во вторник в соцсетях.

Напомним, накануне после кризисного совещания с сыном Чарльзом и старшим внуком Уильямом Елизавета II решила разрешить принцу Гарри с супругой Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи и начать новую жизнь - пока в Канаде и на собственные средства. Как они их заработают - большой вопрос.

Скандальная парочка хотела бы перебраться в Лос-Анджелес, где выросла Меган, но только после ухода Дональда Трампа с поста президента США. А пока премьер Канады Джастин Трюдо уже готов раскошелиться на их круглосуточную охрану: по данным The Daily Mail, она обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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