Садальского призвали не глумиться над выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус

Известная в узких кругах 21-летняя модель Ксения Пунтус стала самой обсуждаемой личностью за последние четыре дня. Девушку нашли без сознания возле подъезда жилого дома в Трехпрудном переулке.

Версии случившегося высказывают знакомые и незнакомые люди. Медики предположили, что девушка выпала из окна. В соцсетях стали обвинять девушку в наркомании, не исключают, что Ксению могли избить в ночном клубе или произошла ссора с молодым человеком. Женихом модели назвали 20-летнего Андрея Бакова. Якобы они были вместе на вечеринке и вернулись в его квартиру в Трехпрудном переулке.

Соседи подтверждают, что у Бакова здесь трешка. И они в курсе, что парень является внуком режиссера Никиты Михалкова. Вместе с Ксюшей их здесь видели, но ссор пары не слышали. После случившегося с Ксений сам Андрей Баков закрыл соцсети, не отвечает на мобильный и общается только со следователями. Высказаться о случившемся решил актер Станислав Садальский.

Он саркастически заметил, что в случившемся виноваты "бесы вражеских спецслужб".

- Москва гудит, под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши, - написал на своей странице в соцсетях Станислав Садальский.

k_ksusha Ксения Пунтус

Сарказм Садальского восприняли негативно. Люди стали писать, что не надо злорадствовать.

- Как же наверно приятно вам поглумится над бедой в хорошей семье. Тем более своей-то нормальной не было и создать не смог, - написала в комментариях Елена Жарова.

Тем временем сама Ксения Пунтус находится в Боткинской больнице, ее состояние тяжелое. А на ее странице в Инстаграме пытаются выяснить, что же произошло. Знакомые из модельного бизнеса желают Ксении скорейшего выздоровления и готовы помочь.

- Красивая такая маленькая девочка. Господи, спаси и сохрани. Целый день читаю новости и с ума схожу, как же такой могло случиться. Кто же такое мог сделать? Какая нужна помощь? Я готова помочь, - говорит Светлана Королева, "Мисс Россия" 2002.

Подруги просят незнакомых не писать гадости в адрес Ксении и показывают ее работы. Вспомнили, что девушка снялась в клипе «Хлопья летят наверх» певца Feduk. Даже создали страницу «Ксюша, поправляйся». В комментариях уже появляются и мошенники, которые пишут номера банковских карт и собирают деньги якобы на лечение Ксении.

Следователи продолжают разбираться в случившемся. Квартиру внука Михалкова уже осмотрели. Нашли сомнительную упаковку с таблетками — ее изъяли для экспертизы. По данным «КП», это препарат для лечения нервной анерексии. В настоящее время уголовное дело не возбуждено.

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